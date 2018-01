Wien: Drei Festnahmen nach Suchtmittelhandel durch die EGS

Wien (OTS) - Am 20. Jänner 2018 gelang es Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) drei Tatverdächtige (18, 19, 24) in Wien (Leopoldstadt, Neubau, Brigittenau) festzunehmen.

Im Bereich der Unteren-Augartenstraße, der Wimbergergasse und der U6 Station Handelskai konnten die Beamten drei Suchtmittelhändler festnehmen. Die Polizisten konnten eine geringe Menge Kokain und Bargeld in der Höhe von €240,- sicherstellen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at