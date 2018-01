ORF-kofinanziertes Drama „Die beste aller Welten“ bei Bayerischem Filmpreis geehrt

Auszeichnungen für Regisseur Goiginger und Hauptdarstellerin Altenberger

Wien (OTS) - Mit knapp 80.000 Kinobesucherinnen und -besuchern avancierte „Die beste aller Welten“ auf Platz zwei der Charts des österreichischen Kinofilms und wurde zum vielbeachteten Überraschungserfolg 2017. Nach Auszeichnungen bei u. a. Diagonale, Berlinale und Moskauer Filmfestival geht auch der internationale Preisregen für das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Drama weiter. Gleich zweifach wurde die wahre Geschichte einer drogenabhängigen Mutter, der abenteuerlichen Welt ihres Kindes und ihrer Liebe zueinander beim 39. Bayerischen Filmpreis geehrt, der gestern, am Freitag, dem 19. Jänner 2018, in München verliehen wurde: Der Nachwuchsregiepreis (dotiert mit 10.000 Euro) ging an Adrian Goiginger, der mit diesem Spielfilmdebüt seine eigene Geschichte erzählt. Über den Preis für die beste Nachwuchsdarstellerin (dotiert mit 5.000 Euro) darf sich Verena Altenberger freuen.

