Industrie: Ute Bock war ein Vorbild für Menschlichkeit

IV-Präsident Kapsch: Größte Anerkennung für ihr Lebenswerk

Wien (OTS) - „Der Tod von Ute Bock hinterlässt eine große Lücke in unserer Gesellschaft und löst tiefe Betroffenheit aus. Ute Bock war ein Vorbild für Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe“, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch. „Ihr Einsatz für Menschen in Not verdient größten Respekt und Anerkennung. Ute Bock war ein Vorbild für Menschlichkeit, die ihr Leben aufopferungsvoll in den Dienst der Menschen in Not gestellt hat. Für Ihre Arbeit für die Ärmsten in unserer Gesellschaft gebührt ihr größte Bewunderung“, betonte Kapsch.

