Bundespräsident zum Tod von Ute Bock: Eine große Frau ist von uns gegangen

Ute Bock hat uns gezeigt, was Menschsein bedeuten kann

Wien (OTS) - „Mit Ute Bock, Trägerin des goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich, verliert Österreich einen außergewöhnlichen Menschen. Sie setzte sich Zeit ihres Lebens und bedingungslos für Flüchtlinge, für Menschen in Not ein. Mit ihrem unglaublichen Engagement, das oft Tag und Nacht beanspruchte, half sie Tausenden aus Notsituationen und ermöglichte damit vielen von ihnen einen Start in ein würdevolles und eigenverantwortliches Leben. Ute Bock hat uns gezeigt, was Menschsein bedeuten kann. In ihren Projekten wird ihr Engagement weiterbestehen“, würdigt Bundespräsident Alexander Van der Bellen die heute verstorbene Flüchtlingshelferin.

