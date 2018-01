Automatischer Energieanbieter-Wechselservice „Energy Hero“ wechselt Kunden immer automatisch zum günstigsten Anbieter

Wien (OTS) - Seit Anfang der Woche setzt sich der automatische Energieanbieter-Wechselservice Energy Hero für österreichische Energiekunden ein und macht sie zu Energy Heroes. Nach einer einmaligen Anmeldung auf www.energyhero.at übernimmt der Service den gesamten Wechselprozess für den Kunden und wechselt immer automatisch nach jedem Ablauf der Mindestvertragslaufzeit zum nächsten günstigsten Anbieter. Durch den digitalen Service können österreichische Endkunden erstmals auf einfachste Weise die freie Wahl des Energieanbieters nutzen, welche seit der Liberalisierung des Energiemarktes vor über 15 Jahren möglich ist, und immer von jenem Anbieter Strom bzw. Gas beziehen, der ihnen das beste Angebot macht. Ein österreichischer Durchschnittshaushalt spart beim Anbieterwechsel bis zu 940 Euro. Ein Alleinstellungsmerkmal von Energy Hero ist der Verzicht auf Provision durch Energieanbieter für die Kundenvermittlung. Energy Hero garantiert dadurch als erster und einziger Player im Energiewechselmarkt ausschließlich im Interesse seiner Kunden zu optimieren. Eine Anmeldung für Betriebe wird es in Kürze geben.

Kunden, die immer beim günstigsten Strom- und Gasanbieter sein wollen, die Beschäftigung mit Energieverträgen, Tarifvergleichen und Wechselformalitäten aber mäßig spannend finden, können diese Angelegenheit ab sofort dem Service Anbieter Energy Hero übergeben. Für eine niedrige jährliche Servicegebühr wählt Energy Hero für den Kunden maßgeschneidert den günstigsten Tarif aus und führt den Anbieterwechsel durch– und das jedes Mal aufs Neue nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit. Der individuell günstigste Tarif für jeden Kunden wird über den Tarifkalkulator der unabhängigen nationalen Energiewirtschafts-Regulierungsbehörde, E-Control, ermittelt. „Unter Berücksichtigung von Neukundenrabatten sparen Endverbraucher durch den laufenden Anbieterwechsel nennenswerte Summen. Ein österreichischer Durchschnittshaushalt mit einem Stromverbrauch von 3.500 kWh und einem Gasverbrauch von 15.000 kWh spart beim Anbieterwechsel bis zu 940 Euro (Stand 12/2017, Quelle: E-Control)“ , so Geschäftsführerin Eveline Steinberger-Kern, die früher schon für VERBUND dessen Endkundengeschäft aufgebaut hat. Ebenfalls maßgeblich mit an Bord ist der Investor Paul Swarovski. Für die Anmeldung bei Energy Hero brauchen die Kunden ihre letzte Strom- bzw. Gas-Jahresrechnung. Um die Anmeldung für den Kunden so bequem wie möglich zu machen, kann die Jahresrechnung als Foto/PDF oder Scan hochgeladen werden. Wer noch keine Jahresrechnung vom Strom- oder Gasanbieter hat, kann seine Eck-Daten auch händisch eingeben. Zusätzlich können Produktpräferenzen wie Ökostrom oder Strom aus Österreich gewählt werden.



Der Service von Energy Hero kann für einen Zähler (Strom oder Gas) zu 2 Euro/Monat oder für zwei Zähler (Strom & Gas) zu 3 Euro/Monat abonniert werden. Verrechnet wird die Servicegebühr erst nach dem ersten Anbieterwechsel und immer unter der Voraussetzung, dass die durch Energy Hero erzielte Ersparnis höher ist als diese Kosten. Unterm Strich bleibt dem Kunden immer mehr im Börsel. Betriebe können in Kürze ebenso Energy Heroes werden und ab sofort auf www.energyhero.at. eine Benachrichtigung über den Start von Energy Hero für Betriebe aktivieren.

Kunde im Mittelpunkt

Im Vordergrund bei der Entwicklung des automatischen Wechselservices stand eine kundenzentrierte Sichtweise. Mit Hilfe von Design Thinking Methoden ermittelte Kundenbedürfnisse sind in die Entwicklung von Energy Hero eingeflossen. So entstand etwa die Funktion zur Erinnerung an das Suchen der Jahresrechnung: In der Soft-Launch-Phase zeigte sich im engen Austausch mit Usern, dass viele sich erst einmal auf die Suche danach begeben müssen.

Österreicher bleiben jahrelang beim gleichen Anbieter

Trotz der wiederholten öffentlichen Apelle an österreichische Endverbraucher, ihren Energieanbieter zu wechseln– bspw. durch die Regulierungsbehörde der Energiewirtschaft, E-Control, sowie Konsumentenschutzvertreter und Medien – steigt die Wechselrate in Österreich seit der Liberalisierung des Energiemarkts nur langsam. Während etwa in Großbritannien die Energieanbieter-Wechselrate schon 2016 bei fast 16% lag, betrug sie in Österreich Ende Q3 2017 nur 3,3 % bei Strom und 4,5% bei Gas. „Wir Österreicher haben in den letzten Jahren Geld auf der Straße liegen gelassen. Mit dem Geld, das man sich durch den regelmäßigen Anbieterwechsel erspart hätten, wäre sich eine schöne Urlaubsreise oder ein Kleinwagen ausgegangen. Mit Energy Hero wollen wir nun mit der Unterstützung von Paul Swarovski den Österreichern endlich eine einfache Möglichkeit geben, von der Liberalisierung des Energiemarktes und der dadurch seit über 15 Jahren möglichen Wahl des Energieanbieters zu profitieren“ , erläutert Geschäftsführerin Eveline Steinberger-Kern.

