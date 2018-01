Jam City veröffentlicht den Teaser Trailer und neue Details über das mobile Spiel Harry Potter: Hogwarts Mystery

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Today, Jam City (http://www.jamcity.com/), ein in Los Angeles ansässiges Studio für mobile Spiele, gab heute in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment neue Details über Harry Potter: Hogwarts Mystery (http://www.harrypotterhogwartsmystery.com/)bekannt, darunter auch der erste Teaser Trailer des Spiels. Harry Potter: Hogwarts Mystery ist das erste Spiel, in dem Spieler ihren eigenen Charakter entwickeln und das Leben als Schüler von Hogwarts erleben können. In diesem Rollenspiel entwickeln die Spieler einen personalisierten Studenten-Avatar, besuchen Klassen, lernen magische Fähigkeiten, schließen Freundschaften oder bauen Rivalitäten mit anderen Schülern auf und treffen wichtige Entscheidungen, die den Handlungsstrang ihres Charakters beeinflussen, während sie ihre Jahre in Hogwarts durchleben und ihre Fähigkeiten als Hexe oder Zauberer aufbauen. Das Spiel wird von Warner Bros. Interactive Entertainments Portkey Games auf den Markt gebracht, einem Label, das sich der Schaffung von Spielerlebnissen widmet, die von der Magie und den Abenteuern von J.K. Rowling's Wizading World inspiriert sind.

Bevor der Titel in diesem Frühjahr auf den Markt kommt, wird er den Fans vom 26. bis 28. Januar auf dem kommenden "A Celebration of Harry Potter" Event in den Universal Studios in Orlando, Florida, vorgestellt. Dort können die Teilnehmer bei zwei Foren, die vom Jam City Team veranstaltet werden, hinter die Kulissen blicken und den Harry Potter: Hogwarts Mystery Stand besuchen, auf dem sie exklusive Produkte erhalten, das Spiel spielen können, Mitglieder des Game-Teams treffen und andere magische Überraschungen erleben.

"Harry Potter: Hogwarts Mystery ist ein Rollenspiel-Erlebnis über Magie, Freundschaft und das Leben als Student an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei", sagte Chris DeWolfe, Mitgründer und CEO von Jam City. "Wir können es kaum erwarten, den Fans bei A Celebration of Harry Potter einen ersten Einblick in das Spiel zu geben, und in diesem Frühjahr können die Spieler dann Hogwarts auf ihrem Weg hin zu einer Hexe oder einem Zauberer erkunden."

Das Spiel spielt in der Zeit zwischen Harry Potters Geburt und seiner Einschreibung in Hogwarts, als Nymphadora Tonks und Bill Weasley bereits Schüler sind. Das Avatar-Anpassungssystem ermöglicht es dir, deinen Avatar kontinuierlich zu verbessern, indem du neue Kenntnisse und magische Fähigkeiten erwirbst - du kannst sogar dein eigenes Haustier auswählen. Du wirst einem der vier Häuser beitreten, bevor du deine Jahre in Hogwarts erlebst und an Magieunterricht teilnimmst und Zaubertränke und Verwandlungskünste studierst. Was du dort lernst, wird dir dabei helfen, Rätsel zu lösen und deine Abenteuer zu durchstehen. Mit steigender Kompetenz erhalten Spieler Zugang zu neuen Orten, Zaubersprüchen und anderen magischen Fähigkeiten.

Harry Potter: Hogwarts Mystery bietet sowohl große Handlungsstränge als auch kleinere Geschichten wie die Suche nach Beziehungen. Das Spiel verfügt über ein neues Begegnungssystem, bei dem die Entscheidungen der Spieler über ihre Handlungen und die Geschichte ihre Aufgaben beeinflussen, und wie andere Charaktere sie sehen und mit ihnen interagieren. Diese Wahlmöglichkeiten ermöglichen es Harry Potter-Fans, den Charakter der Hexe oder des Zauberers zu formen, die sie werden wollen.

Harry Potter: Hogwarts Mystery wird von Warner Bros. Interactive Entertainment lizenziert und wurde von Jam City entwickelt. Das Spiel für mobile Geräte wird ab dem Frühjahr dieses Jahres von Portkey Games vertrieben, dem neuen Label für Spielerlebnisse, das von der Magie und den Abenteuern von J.K. Rowling's Wizarding World inspiriert wird. Der Titel wird im App Store, bei Google Play und im Amazon Appstore verfügbar sein. Weitere Details über Harry Potter:

Hogwarts Mystery erhältst du bei deren Enthüllung aufwww.facebook.com /HPHogwartsMystery/undwww.twitter.com/HogwartsMystery,wo du auch mit anderen Harry Potter-Fans in Kontakt treten kannst, während du auf deine Eule wartest. Zusätzliche Informationen erhältst du bei einem Besuch von www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

Informationen zu Jam City:

Jam City ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich mobiler Unterhaltung, das Millionen von Spielern auf der ganzen Welt soziale Spielerlebnisse bietet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 von Chris DeWolfe und Aber Whitcomb, den Gründern von MySpace, und Josh Yguado, zuvor eine Führungskraft bei 20th Century Fox, gegründet. Jam City hat beliebte und umsatzstarke Spiele entwickelt, darunter Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: Another Freakin' Mobile Game und Marvel Avengers Academy. Jam City ist unter den Firmen führend, die mobile Anwendungen in großem Umfang verwerten. Jam City beschäftigt 500 Mitarbeiter in Studios in Seattle, San Francisco, San Diego und Buenos Aires sowie am Hauptsitz in Los Angeles und hat ein weltweites Geschäft aufgebaut, das sich auf kulturformende Kreativität stützt.

Informationen zu Warner Bros. Interactive Entertainment:

Warner Bros. Interactive Entertainment, ein Geschäftsbereich von Warner Bros. Home Entertainment, Inc., ist ein weltweit führender Herausgeber, Entwickler, Lizenzgeber und Vertriebshändler von Unterhaltungsinhalten auf allen Plattformen für den interaktiven Raum, einschließlich konsolen-, handgeräte-, mobilfunk- und PC-basiertem Gaming für eigene und externe Spieltitel.

Informationen zu Portkey Games:

Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment ist ein Spiele-Label, das sich der Schaffung von Spielerlebnissen widmet, die von der Magie und den Abenteuern von J.K. Rowling's Wizading World inspiriert sind. Diese neuen Spiele ermöglichen es den Spielern, ihr eigenes Abenteuer in der Welt des Zaubers zu erleben, diese Welt zu entdecken und in ihrem Mittelpunkt zu stehen.

Informationen zur Harry Potter Serie:

Harry Potter ist unvermindert ein weltweites Phänomen. Jedes der sieben Bücher der Autorin J.K. Rowling hat Verkaufsrekorde gebrochen, wobei von der Serie, die in 80 Sprachen übersetzt wurde, bis heute weltweit über 450 Millionen Exemplare verkauft wurden. Die von Warner Bros. Pictures produzierten Harry Potter-Filme haben bis heute weltweit mehr als $ 7,7 Milliarden an der Kinokasse eingespielt, womit Harry Potter eine der größten Film-Franchisen der Geschichte ist.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=0aCPEgJz3uQ

