Rekord in ÖWA Plus: oe24 mit 39,5 % Reichweite Nummer 1 der Online-Angebote der Printmedien

Bester Wert der Geschichte für oe24-Netzwerk: Mehr als 2,5 Millionen Unique User pro Monat, 8,5% Plus gegenüber Vorjahr

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichte ÖWA Plus für das 3. Quartal 2017 bringt dem oe24-Netzwerk einen neuen Allzeit-Rekord: Das oe24-Netzwerk erreicht mit 39,5% Reichweite pro Monat den besten Wert seiner Geschichte und kann damit den bisherigen Bestwert aus dem 2. Quartal (39,4%) noch einmal übertreffen. Das heißt: Pro Monat surfen bereits 39,5% aller österreichischen Internet-User auf oe24-Seiten. Insgesamt besuchen jeden Monat bereits 2.504.485 Österreicher (Unique User) das oe24-Netzwerk. Damit kann das oe24-Netzwerk gegenüber dem Vorjahr noch einmal ordentlich zulegen: Bei den Unique Usern wächst das oe24-Netzwerk um 8,5%!

oe24 deutlich vor Standard, Krone, Kurier und Heute

Das oe24-Netzwerk liegt damit in der ÖWA Plus mit 39,5% Reichweite erneut klar auf Platz 1 der Online-Angebote der Printmedien: Das derstandard.at-Network liegt mit 35,5% Reichweite und 2.252.769 Unique Usern bereits deutlich auf Platz 2. Damit ist das Online-Angebot von „Der Standard“ um mehr als 250.000 Unique User hinter dem oe24-Netzwerk. krone.at kommt auf eine Reichweite von 34,9% und 2.216.520 Unique User. Das viertplatzierte Kurier-Online-Angebot liegt mit einer Reichweite von nur 30,3% bereits meilenweit hinter dem oe24-Netzwerk. Bitter ist die neue ÖWA Plus einmal mehr für das Heute.at-Dachangebot, das nur auf eine Reichweite von 27,9% und 1.774.126 Unique User kommt. Damit verliert das heute.at-Dachangebot gegenüber dem Vorjahr als einziges großes Online-Angebot der Printmedien bei der Reichweite von 28,3% auf 27,9% sogar um 0,4% Prozentpunkte. Auf dem heute.at-Dachangebot surfen pro Monat um mehr als 730.000 (!) Österreicher weniger als im oe24-Netzwerk.

Fast 4 Millionen Österreicher surfen pro Quartal auf oe24-Seiten

Sensationell sind auch die Quartals-Werte des oe24-Netzwerks: Im 3. Quartal 2017 erreicht das oe24-Netzwerk bereits eine Reichweite von 62% aller österreichischen Internet-User. In absoluten Zahlen surften im 3. Quartal 3.935.322 Österreicher auf den oe24-Seiten.

Mehr als 40% Reichweite in vier Bundesländern, 22,5% Wachstum auf Mobile

Top-Reichweiten gibt es für das oe24-Netzwerk auch in den Detail-Zielgruppen: In vier Bundesländern (Niederösterreich, Steiermark, Salzburg, Burgenland) liegt das oe24-Netzwerk bereits bei über 40% Reichweite, im Burgenland surft mit 49,7% Reichweite sogar schon jeder zweite burgenländische Internet-User auf oe24! Auch bei den Altersgruppen erreicht das oe24-Netzwerk neue Rekordwerte: Bei den 40-49-Jährigen surfen bereits 42,1% im oe24-Netzwerk, bei den 30-39-Jährigen sind es sogar schon 42,8%!

Am deutlichsten legt das oe24-Netzwerk bei der mobilen Reichweite zu:

Hier beträgt das Plus gegenüber dem Vorjahr beeindruckende 22,5%! 1.377.245 Österreicher surfen im Monat schon mit ihren Smartphones auf den oe24-Seiten.

"Die neuen ÖWA Plus-Zahlen sind ein historischer Bestwert für oe24! Noch nie gab es so viele oe24-User wie im 3. Quartal 2017. 2.504.485 Österreicher surfen im Monat bereits auf unseren Online-Seiten. Und im Quartal sind es sogar schon fast 4 Millionen Österreicher, die das oe24-Netzwerk besuchen. Das zeigt: oe24 ist und bleibt die Nummer 1 der Online-Angebote der Printmedien und das innovativste Online-Portal in Österreich. Wer 2018 eine erfolgreiche Online-Kampagne plant, kommt an oe24 nicht vorbei", freut sich oe24-Geschäftsführer Niki Fellner.

