Ein „Steirerkind“ in Schladming: Neuer Murnberger-Landkrimi am 20. Jänner in ORF eins

Mit Hary Prinz, Miriam Stein, Christopher Schärf

Wien (OTS) - Skisport, Schladming und ein Mord sind die Hauptzutaten in Wolfgang Murnbergers neuen ORF-Landkrimi „Steirerkind“ – zu sehen als ORF-Premiere am Samstag, dem 20. Jänner 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins. Zum zweiten Mal ermitteln Hary Prinz und Miriam Stein in der Steiermark. Ein „Steirerkind“ gibt den Ermittlern im Umfeld des legendären Nachtslaloms in Schladming so manches Rätsel auf. Vom Nightrace geht es für die Ermittler in einen Nachtclub: Denn als kurz vor dem großen Rennen die Leiche des Cheftrainers geborgen wird, findet sich das Ermittlerduo zwischen zahlreichen Neidern, vielen Feinden und noch mehr Verdächtigen wieder. In weiteren Rollen sind in diesem zweiten Steiermark-„Landkrimi“ u. a. Christopher Schärf, Ferdinand Seebacher (auch zu Gast in „Daheim in Österreich“ am 19. Jänner, um 17.30 Uhr in ORF 2), Johannes Zeiler, David Rott, Martina Zinner, Rainer Wöss, Marcus Mittermeier, Anna Unterberger, Gerhard Liebmann, Johannes Nussbaum und Eva Herzig zu sehen. Regie führt Wolfgang Murnberger, der auch gemeinsam mit Agnes Pluch für das Drehbuch (nach einer Vorlage von Claudia Rossbacher) verantwortlich zeichnet. Neu bei „Steirerkind“ ist nicht nur der Fall, sondern auch die erstmalige enge Zusammenarbeit zwischen Sport und Fiktion im ORF:

Nur durch diese Kooperation war es dem Produktionsteam von „Steirerkind“ möglich, so nah an das live übertragene Sportereignis zu kommen und die einzigartige Atmosphäre für den Film zu nützen.

Miriam Stein und Hary Prinz zum zweiten Mal als steirisches Landkrimi-Ermittlerduo

Die Dreharbeiten führten das Team zum legendären Nightrace nach Schladming, wo ein erfolgreicher Skistar, der an diesem spektakulären Nachtslalom teilnimmt, ins Visier der Ermittler gerät. „Während der Dreharbeiten durften wir selbst nicht Ski fahren gehen, weil die Arbeit nicht weitergeht, falls wir uns verletzen“, so Miriam Stein. „Aber wir haben beim Nightrace gedreht und hatten die Möglichkeit, das alles mitfilmen zu können. Fans, Party, 50.000 Menschen. Für den Film ist das natürlich super, auch wenn es für uns eine große Herausforderung und sehr anstrengend war. Aber für mich persönlich war das auch extrem spannend. Denn ich war noch nie live bei einem Skirennen dabei, und die Stimmung ist schon etwas ganz Besonderes.“ Ähnlich ging es da auch Hary Prinz: „Wir waren mittendrin. Tolle Stimmung, Tausende Menschen, dieser enge Zielraum, das war schon eine ganz spezielle Atmosphäre. Deshalb und auch weil es sehr kalt war, war es sehr schwierig, sich zu konzentrieren. Aber ich fand das sehr spannend und habe mich auch schon darauf gefreut, weil ich noch nie bei einem Skirennen war.“

Drehbuchautor und Regisseur Wolfgang Murnberger: „Scharf, heiß und spannend“

„Es wird scharf, heiß und spannend, das wäre eine gute Werbung für den Film. Ganz im Ernst: Es geht darum, dass der Chef der Herrenslalom-Mannschaft ermordet wurde, und das vor dem Hintergrund des Nightrace in Schladming. Es gibt mehrere mögliche Täter mit verschiedenen Motiven – und hoffentlich eine spannende Geschichte.“, verrät Wolfgang Murnberger.

Mehr zum Inhalt

In Schladming bricht wie jedes Jahr der Wahnsinn aus. Das legendäre Nightrace steht bevor. 50.000 Menschen werden erwartet. Ausnahmezustand. Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (Hary Prinz) vom LKA Graz werden hinbeordert, um das rätselhafte Verschwinden des Trainers des österreichischen Teams zu untersuchen. Dann wird unter der tadellos präparierten Trainingspiste die Leiche der Skisportlegende gefunden. Kein Zweifel, es war Mord. Der Mann hatte Feinde. Mehrere Verdächtige kommen als Täter infrage. Einer davon gehört zu den Favoriten des bevorstehenden Rennens.

„Steirerkind“ ist eine Koproduktion von Allegro Film, ORF und ARD Degeto mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

