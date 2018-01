ESCATEC schafft neue innovative Lösungen für gemeinsames Wachstum mit Kunden am neuen Hauptsitz (FOTO)

Der vollintegrierte Anbieter von elektronischen und mechatronischen Design- und Fertigungslösungen ESCATEC hat vor kurzem einen neuen Standort in Betrieb genommen, der interessante neue Möglichkeiten für Kunden verspricht. Das neue Gebäude, in dem sich in Zukunft auch der neue Hauptsitz der Unternehmensgruppe befinden soll, stellt ein Upgrade der Infrastruktur des Unternehmens dar und ermöglicht eine noch stärkere Digitalisierung sowie flexiblere und schlankere Fertigungsabläufe. Dies wird sowohl für die Kunden als auch für ESCATEC selbst gemeinsames Wachstum und fortwährende Innovation sichern, jetzt und in Zukunft.

Der Einzug in die neue Einrichtung soll bis Mai 2018 abgeschlossen sein. Durch den Umzug in das Zentrum des Penang Electronic Cluster werden alle derzeit bestehenden Einrichtungen von ESCATEC in Penang in einem 21.000 m² großen Gebäude zusammengefasst. Einzige Ausnahme ist die Kunststoffproduktion, die an ihrem derzeitigen Standort, nur wenige Minuten Fahrt vom neuen Hauptsitz entfernt, bestehen bleibt. Alle aktuellen Mitarbeiter werden ihre umfangreiche Erfahrung und ihr Fachwissen auch am neuen Standort einbringen.

Neue digitale Infrastruktur für die hochmoderne Ausrüstung von ESCATEC

Die Infrastruktur des Gebäudes entspricht dem neusten Stand der Technik und ist so konzipiert, dass sie die hochmoderne Ausrüstung des Unternehmens optimal kombiniert und digital anbindet und so die Innovationskraft unterstützt, die die Kunden des Unternehmens heute und in Zukunft erwarten. ESCATEC hat - ohne externe Finanzierung -rund 18,5 Millionen US-Dollar in die neue Einrichtung investiert und dabei zusätzliche Automatisierung und Rückverfolgbarkeit für die Herstellung von Medizin-, Industrie- und Automobilprodukten und hochwertigen Konsumgütern integriert.

Johan Halling, General Manager von ESCATEC Electronics und ESCATEC Medical in Penang kommentiert: "Unser neues Gebäude ist für eine moderne, intelligente Produktion konzipiert. Wir haben unsere in vierzig Jahren erworbene Kompetenz und Erfahrung genutzt, um unsere Dienstleistungen für Kunden in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche weiterzuentwickeln."

Über ESCATEC

Die ESCATEC-Gruppe liefert seit über 40 Jahren vollständig integrierte, elektronische und mechatronische Design - und Fertigungslösungen an branchenführende OEMs. Kunden vertrauen darauf, dass ESCATEC die zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Produkte liefert, die sie benötigen, um ihren Erfolg auch weiterhin zu sichern. Als zuverlässiger Lieferant von Innovationen für verschiedene Märkte wie High-End-Konsumgüter, Industrie und Energie, Medizinprodukte, LED und Beleuchtung, MOEMS oder Getränkesysteme ist ESCATEC zu einem bevorzugten EMS-Partner für viele europäische und nordamerikanische Kunden geworden. Das Schweizer Unternehmen bietet eine perfekte Mischung aus schweizerischer Geschäftsphilosophie mit dem besonderen Augenmerk auf Qualität, Präzision und Details auf der einen und dem Vorteil von preisgünstigen Fertigungskapazitäten für die Massenproduktion in seinen Werken in Asien auf der anderen Seite.

