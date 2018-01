Yanfeng Automotive Interiors gibt mit der Forschungsstudie "Quality of Life" einen Einblick in das globale Konsumentenverhalten

Neuss (ots) -

Der weltweit führende Anbieter für automobile Innenausstattung erhält besseres Verständnis zukünftiger Mobilitätsanforderungen

Wie eine von Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) global durchgeführte Forschungsstudie zeigt, gewinnt die Lebensqualität überall auf der Welt gegenüber konventionellen Erfolgskriterien zunehmend an Bedeutung. Wie das Strategic-Research-Team des Unternehmens herausgefunden hat, ist Lebensqualität ein globaler Megatrend. Dazu zählen menschliche Bedürfnisse wie der Wunsch nach Frieden, zwischenmenschliche Beziehungen, ein erlebnisreiches und sinnerfülltes Leben und gute Gesundheit. Als weltweit führender Entwickler von Lösungen für den automobilen Innenraum untersucht YFAI die Zeit, die Menschen in ihren Fahrzeugen verbringen, und die Frage, wie Carsharing, Besitz sowie andere Faktoren der Lebensqualität die Nutzung dieser Zeit beeinflussen.

Die richtungweisende Trendstudie trägt der zunehmenden Bedeutung des automobilen Innenraums Rechnung, da die Menschen immer mehr Zeit in ihren Fahrzeugen verbringen. 2.000 Teilnehmer in Deutschland, China und in den USA wurden befragt, um herauszufinden, wie Konsumenten in unterschiedlichen Regionen Lebensqualität definieren, wie diese wahrgenommene Lebensqualität ihren Entscheidungsprozess beeinflusst und wie dieses Wissen genutzt werden kann, um das zukünftige Mobilitätserlebnis zu verbessern. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sich acht Aspekte der Lebensqualität als wichtige Einflussfaktoren herauskristallisieren. Drei dieser Aspekte -Sicherheit, physisches Wohlbefinden und Qualität - werden in allen Regionen nahezu gleich wahrgenommen. Obwohl sich die Werte für die Lebensqualität mit dem Alter ändern, bleiben Aspekte wie Emotionen, Verbindungen und Beziehungen in allen Altersgruppen gleichermaßen wichtig.

"Wir haben erkannt, dass die Lebensqualität ein wichtiger Einflussfaktor für Veränderung und Innovation ist. Aus diesem Grund war es für uns wichtig, diesen globalen Megatrend zu untersuchen, um unser Wissen in diesem Bereich zu erweitern und zu verstehen, wie sich die Lebensqualität auf die Wünsche und Anforderungen auswirkt, die Verbraucher an neue Mobilitätsangebote stellen", erklärt Renae Pippel, Director of Strategic Research bei YFAI.

Die Fähigkeit, die richtigen Fahrzeuge und die richtigen Innenräume zu entwickeln, basiert nicht nur auf dem Verständnis der praktischen Funktionen und Eigenschaften, sondern sie setzt auch voraus, für die jeweilige Fahrtdauer das richtige Benutzererlebnis zu schaffen. Wenn Fahrzeuge ihr Marken-, Leistungs- und Produktversprechen gegenüber den Insassen innerhalb von nur 20 Minuten einlösen müssen, unterscheidet sich dies grundlegend von den Zielen, die traditionell mit der Entwicklung, der Vermarktung und dem Verkauf von Fahrzeugen verbunden waren. YFAI wird diese wertvollen Erkenntnisse in zukünftige Produktinnovationen mit einfließen lassen und dazu nutzen, das Fahrerlebnis der Zukunft zu verbessern.

Der ausführliche Pressetext ist im Medien-Center unter www.yfai.de verfügbar.

Über Yanfeng Automotive Interiors:

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund 110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:



Yanfeng Automotive Interiors

Jagenbergstraße 1

41468 Neuss



Astrid Schafmeister

Tel.: +49 2131 609-3028

E-Mail: astrid.schafmeister @ yfai.com