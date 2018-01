„Unterwegs in Österreich“ am 18. Jänner aus Kitzbühel

Schwerpunktthema „Skisport – die größten Risiken“

Wien (OTS) - Zum Start des legendären Hahnenkamm-Wochenendes (18. bis 21. Jänner; alle Details zu den ORF-Übertragungen unter presse.ORF.at) hat sich das mobile Studio von „Unterwegs in Österreich“ bereits in Kitzbühel stationiert und auch inhaltlich dreht sich am Donnerstag, dem 18. Jänner 2018, alles um den beliebten Wintersport – das Schwerpunktthema lautet „Skisport – die größten Risiken“. Jan Matejcek und Sabine Amhof begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ und Lukas Schweighofer meldet sich zum Abschluss um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“.

Donnerstag, 18. Jänner: Schwerpunktthema: „Skisport – die größten Risiken“

„Guten Morgen Österreich“ aus Kitzbühel

Dr. Robert Kadletz ist Primar im Krankenhaus St. Johann in Tirol und hat als Unfallchirurg im Winter Hochsaison. Er spricht über die häufigsten Verletzungen und erklärt, welche Ausrüstung seiner Meinung nach Pflicht sein sollte. Außerdem ist Hansi Hinterseer zu Gast. Er gehört zu jenen Menschen, die nicht in Kitzbühel Urlaub machen, sondern dort wohnen. In „Guten Morgen Österreich“ spricht er über das Skifahren und den Trubel zum Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel.

„Daheim in Österreich“ aus Kitzbühel

Peter Veider, Geschäftsführer der Bergrettung Tirol, ist live zu Gast und klärt über die Risiken beim Skifahren auf. Außerdem schaut die Popart-Künstlerin Oxana Prantl im Studio vorbei.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at