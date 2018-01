Alex Pettyfer wird das neue gesicht für Diesel Only The Brave

Paris (ots/PRNewswire) - Diesel Parfums freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass der Schauspieler Alex Pettyfer das Gesicht des DIESEL Top-Dufts Only The Brave sein wird.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/629890/Diesel_logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628853/Diesel_Parfums_Alex_P ettyfer.jpg )

Bereits in jungen Jahren hat Alex Pettyfer großen Mut und wilde Entschlossenheit für die Erreichung seiner Träume bewiesen. Geboren in Großbritannien spielte Pettyfer in Theaterstücken an seiner Schule, bevor er mit nur 13 Jahren eine Rolle im TV-Film Schooldays von Tom Brown erhielt. Als er 15 wurde, ging er alleine nach Los Angeles, wo er im Film Stormbreaker die Rolle des Alex Rider spielte. Diese Rolle war sein Durchbruch - er wurde sowohl für den Young Artist Award und den Empire Award nominiert. Pettyfer übernahm weitere Hauptrollen in I Am Number Four, Endless Love, Magic Mike, The Strange Ones und dem bald erscheinenden The Last Witness, wie auch Nebenrollen in The Butler und Elvis & Nixon. Seine nächste große Herausforderung ist Back Roads, wo der 27jährige Herzensbrecher nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch Regie führen wird.

In seiner ersten Kampagne für Only the Brave, die demnächst enthüllt wird, führt und vereint Pettyfer eine globale Gruppe von jungen, einflussreichen Mutigen.

Der Only the Brave Held ist ein charismatischer Anführer, der mit starker Willenskraft und Entschlossenheit zuversichtlich durchs Leben schreitet. Er ist eine verbindende Kraft. Alex Pettyfer ist die perfekte Verkörperung von dieser neuen Interpretation von Mut. Den Mutigen gehört die Zukunft." so Guillaume de Lesquen International General Manager Designer Brands Fragrances.

ÜBER DIESEL

Diesel ist eine Legende in der Mode-Industrie, ein Pionier in der Welt von Denim und Casual Wear. Ohne jemals seine DNA aufzugeben, hat Diesel sich zu einer ikonischen, globalen Lifestyle-Marke entwickelt, die niemals Trends folgt, sondern lieber welche setzt. Trotz des außergewöhnlichen Wachstums der Firma hat sich ihre Philosophie seit 1978 nie verändert, als Renzo Ross Diesel als Marke konzipiert hat, die für Leidenschaft, Individualität und Selbst-Verwirklichung steht. Heute geht Diesel weiter seinen eigenen Weg - stets mit der Mission, den Status quo zu hinterfragen, mit neuen Ideen zu experimentieren, innovativ zu sein und zu provozieren.

www.diesel.com

