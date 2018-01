Niederösterreichs Fahrbahnen sind heute überwiegend nass bis salznass

Neuschnee im Wald-, Most- und Industrieviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L sind heute, Mittwoch, überwiegend nass bis salznass. An exponierten Stellen kommt es abschnittsweise zur Glättebildung durch überfrierende Nässe. In höheren Lagen des Wald-, Most- und Industrieviertels (ab ca. 500 bis 600 Meter) sind salznasse bis matschige Fahrbahnen vorzufinden, auf den Splittstrecken bis Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange.

Kettenpflicht besteht heute für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B 20 Josefsberg, auf der B 21 Ochsattel, auf der B 21 Gschaid, auf der B 20 Annaberg, auf der B 23 Lahnsattel, auf der B 21 Rohrersattel und auf der B 71 Zellerrain.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -2 Grad, gemessen in Lilienfeld, Groß Gerungs, Ottenschlag, Weitra und Retz, und +5 Grad in Laa/Thaya.

Die Neuschneemengen betragen bis 8 Zentimeter im Waldviertel (Ottenschlag), bis 20 Zentimeter im Mostviertel (Gaming, St. Peter/Au) und bis 5 Zentimeter im Industrieviertel (Gloggnitz). Im Weinviertel gibt es keinen Neuschnee.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Telefon 02742/9005-60262, E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

