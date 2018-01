Werte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,Reminder - Medieneinladung/Information der LPD Wien

Wien (OTS) - Werte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, anlässlich des am 26.01.2018 in der Wiener Hofburg stattfindenden Wiener Akademikerballs lädt der Landespolizeipräsident in Wien Dr. Gerhard Pürstl

zu einer Diskussionsveranstaltung „WIENER AKADEMIKER BALL 2018 -Praktische Auswirkung der Änderung im Versammlungsrecht und polizeiliche Erfahrungen“,

heute am 17. Jänner 2018, um 10.00 Uhr, in die Landespolizeidirektion Wien ein. Die Diskussionsteilnehmer entnehmen Sie der angefügten Einladung.

Der Zugang zum Großen Saal erfolgt über die Heßgasse.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen der Vorstand des Büros Öffentlichkeitsarbeit HR Mag. Manfred Reinthaler unter der Telefonnummer 01/31310/72100 und Pressesprecherin CI Michaela Rossmann unter der Telefonnummer 01/31310/72117 zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Michaela ROSSMANN

+43 1 31310 72117

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at