ANECON wird Nagarro: Zukunftsentscheidung zum 20. Firmenjubiläum

Zum 20-jährigen Firmenjubiläum machen sich die Eigentümer des heimischen IT-Dienstleisters ANECON ein ganz besonderes Geschenk: Die gemeinsame Zukunft mit Nagarro.

ANECON ist ein eigentümergeführtes Unternehmen, aber kein Familienbetrieb. Die Frage, wie wir ANECON zukunftssicher machen können, beschäftigt uns schon seit Jahren. Mit der Eingliederung in die internationale Nagarro Gruppe haben wir inhaltlich, strukturell und im Mindset eine optimale Lösung für unser Lebenswerk gefunden Hannes Färberböck, ANECON Mitgründer und Mitglied der Geschäftsführung

Der Zusammenschluss katapultiert beide Unternehmen nochmals in eine neue Liga. Mit mehr als 200 Top-Leuten in Österreich, plus 4.500 internationalen Nagarro Experten, können wir IT‑Dienstleistungen und Innovation skalierbar, auf konsequent hohem Niveau liefern. Dieses kombinierte Modell aus lokaler Stärke und internationalem Shoring ist in Österreich einzigartig. Damianos Soumelidis, Geschäftsführer von Nagarro Österreich

Wien (OTS) - Zum 20-jährigen Firmenjubiläum machen sich die Eigentümer des heimischen IT-Dienstleisters ANECON ein ganz besonderes Geschenk: Am 8. Jänner unterzeichneten sie die Verträge mit Nagarro, um die Zukunft ihres Lebenswerkes abzusichern.

Am 8. Jänner 2018, auf den Tag genau 20 Jahre nach Gründung der ANECON GmbH, setzen die privaten Gesellschafter Johannes Adler, Hannes Färberböck und Hans Schmit mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags den nächsten Gestaltungsschritt zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens – die Eingliederung der ANECON GmbH in die internationale Nagarro-Gruppe. Die Unternehmen haben einander gesucht und gefunden: Während Nagarro den Zuwachs an lokalen Kräften anstrebt, benötigt ANECON internationale Kompetenzen zur Weiterentwicklung.

Das erfolgreiche österreichische IT Unternehmen ANECON wird der Vereinbarung zufolge unter der Dachmarke Nagarro eingegliedert. Die Gründer haben damit nicht nur die Weichen für weiteres inhaltliches und größenmäßiges Wachstum, sondern auch für die betriebliche Zukunft gestellt. „ ANECON ist ein eigentümergeführtes Unternehmen, aber kein Familienbetrieb. Die Frage, wie wir ANECON zukunftssicher machen können, beschäftigt uns schon seit Jahren. Mit der Eingliederung in die internationale Nagarro Gruppe haben wir inhaltlich, strukturell und im Mindset eine optimale Lösung für unser Lebenswerk gefunden “, sagt Hannes Färberböck, ANECON Mitgründer und Mitglied der Geschäftsführung.

Rückwirkend per 1. Jänner 2018, vorbehaltlich einer fusionskontrollrechtlichen Freigabe, übernimmt Nagarro Österreich 100 Prozent der Gesellschaftsanteile. Die Gründer und bisherigen Gesellschafter werden weiterhin in der Geschäftsführung des Unternehmens gestaltend tätig sein. Nagarro übernimmt außerdem sämtliche ANECON Mitarbeiter und rechnet im Hinblick auf die steigende Marktnachfrage mit einer weiterhin dynamischen Erhöhung des Personalstandes.

Damianos Soumelidis, Geschäftsführer von Nagarro Österreich, ist überzeugt: „ Der Zusammenschluss katapultiert beide Unternehmen nochmals in eine neue Liga. Mit mehr als 200 Top-Leuten in Österreich, plus 4.500 internationalen Nagarro Experten, können wir IT‑Dienstleistungen und Innovation skalierbar, auf konsequent hohem Niveau liefern. Dieses kombinierte Modell aus lokaler Stärke und internationalem Shoring ist in Österreich einzigartig. “



Presse Round-Table zum Zusammenschluss von ANECON und Nagarro

Zum 20-jährigen Firmenjubiläum machen sich die Eigentümer des heimischen IT-Dienstleisters ANECON ein ganz besonderes Geschenk: Am 8. Jänner 2018 unterzeichneten sie die Verträge mit Nagarro, um die Zukunft ihres Lebenswerkes abzusichern.



Für Fragen stehen Ihnen die Geschäftsführer beider Unternehmen bei einem Presse Round-Table am Mittwoch, den 24. Jänner 2018 ab 9 Uhr in Wien zur Verfügung. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben.



Wir ersuchen bei Interesse um Anmeldung bis Donnerstag, 18. Jänner, bei Double-M Madeleine Mitrovic, mitrovic @ double-m.at, Tel. 0664 4509961.

Datum: 24.01.2018, 09:00 - 10:30 Uhr

Ort: wird noch bekanntgegeben!

Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Damianos Soumelidis

Managing Director Nagarro

damianos.soumelidis @ nagarro.com

0043/ 664/ 886 585 21



Madeleine Mitrovic

Double-M Marketing & Communications

mitrovic @ double-m.at

0043/ 664/ 450 99 61



Vera Reichlin-Meldegg

Leitung Marketing & PR ANECON

vera.reichlin-meldegg @ anecon.com

0043/ 664/ 80 490 220