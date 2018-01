Einreichfrist für den Occursus 2018 verlängert

Bis 4. Februar können Projekte zur optimalen Kommunikation mit Krebspatienten noch eingereicht werden

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal vergibt die Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (OeGHO) 2018 den Occursus. Der Preis wird von Janssen gesponsert und prämiert Projekte und Ideen, die zu einer verbesserten Kommunikation mit Krebspatienten und Angehörigen beitragen. Berücksichtigt werden bestehende Projekte (Kategorie Anerkennungspreis) und neue Projektideen (Kategorie Förderpreis).

Fokus: Verbesserte Kommunikation mit Krebspatienten und Angehörigen

Die Zahl krebskranker Menschen steigt stetig. Laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria erkranken in Österreich etwa 39.000 Menschen jährlich an Krebs, Ende 2014 lebten 330.492 Personen mit einer Krebsdiagnose in Österreich. Wenn das Leben von einem Moment auf den anderen auf dem Spiel steht, wenn nichts mehr ist wie zuvor, ist eine empathische Kommunikation mit Betroffenen und ihren Angehörigen besonders wichtig. Das sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht immer – vor allem dort oft nicht, wo der Akutbetrieb schnelles Handeln erfordert.

Gesucht: Projekte und Projektideen

Der Occursus – Anerkennungs und Förderpreis für Kommunikation in der Onkologie prämiert daher Projekte und fördert die Umsetzung von Projektideen, die bei klassischen medizinischen Förder- oder Forschungspreisen nicht berücksichtigt werden können. „Die Herangehensweise an das Thema Kommunikation in der Onkologie ist – wie die letzten beiden Jahre gezeigt haben – sehr vielfältig. Diese Vielfalt an Projekten, Einreichern und Blickwinkeln wollen wir durch den Occursus fördern. Denn es ist uns ein Anliegen, Menschen mit dem Occursus zu motivieren, sich weiter für gelungene Kommunikation zu engagieren – egal ob es sich um Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, die Pflege oder Einzelpersonen handelt, die selbst direkt oder indirekt von Krebs betroffen sind,“ so Dr. Wolfgang Tüchler, Geschäftsführer Janssen Österreich.

Einreichfrist bis 4. Februar verlängert

Die Ausschreibung für den Occursus 2018 läuft noch bis 4. Februar. Einreichen kann jeder – sowohl beruflich mit dem Thema befasste Personen oder Organisationen als auch Personen oder Personengruppen, die mit dem Thema Onkologie nicht beruflich befasst sind. Alle Informationen gibt es unter www.occursus.at und in den Teilnahmebedingungen.

