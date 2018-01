KDX initiiert als Vorreiter des neuen 3C-Trends Gründung der globalen SR Alliance

Las Vegas (ots/PRNewswire) - KDX, der globale Technologieführer im Bereich 3D-Wahrnehmung und Interaktion, hat am Nachmittag des 10. Januar 2018, am zweiten Tag der CES, die Technologie für Simulierte Realität (SR) präsentiert und zusammen mit über 40 weltweit renommierten 3D-Ökologie-Unternehmen die Gründung der SR Alliance (SRA) gefeiert. Das Ziel lautet, Innovationen in der globalen Unterhaltungselektronikindustrie zu fördern. An der Eröffnungszeremonie zum Start der SRA nahmen Herr Zhong Yu, Chairman der KDX Group, Frau Xu Shu, CEO der KDX Group, Herr Zhang Biao, President der KDX 3D Business Group, Herr Ren Zhongwei, President von KDXC, und führende Mitarbeiter der KDX Partner sowie Medien- und Unternehmensvertreter teil.

Vertreter der KDX Partner und Branchenverbände, darunter das global tätige Unternehmen Phillips, Schöpfer der 3D-Display-Technologie, die weltweit führende Firma für 3D-Soundeffekte AURO TECHNOLOGY, das im Bereich haptisches Feedback per Ultraschall führende Ultrahaptics, der global führende Onlinehändler JD, Arima, die berühmte Firma für Information und drahtlose Kommunikation, die Shenzhen Electronics Industry Association, der im Feld AR weltweit führende Produktlieferant und Dienstleister Hiscene, waren anwesend und hielten Reden bei der Zeremonie. Ebenfalls vertreten bei der Gründung der SR Alliance waren die Repräsentanten von Firmen bzw. Unternehmenseinheiten wie Samsung, Huawei, Lenovo, TCL, ZTE, Haier, Hisense, Acer, BOE, Qualcomm, Konka, Skyworth, China Resources, China Telecom, AOC, Acer, Asus, Bullitt, Audix, Clevo, Cube, Huajie Chuangshi, Leyard, Newtree, Positivo, CyberTech, Simcom, Smartisan, China-Webnet, Sprocomm, TINNO, Tecno, Vestel, Yota und Zspace.

Als globaler Technologieführer im Bereich 3D-Wahrnehmung und Interaktion agiert KDX als Impulsgeber für die SR-Technologie und möchte zur treibenden Kraft der SR-Industrie werden. Die SR umfasst mit ihrem disruptiven Einfluss Bereiche wie Technologie, Produkt, Anwendung und Inhalte, was Integration der besten Ressourcen weltweit und gemeinschaftlicher Entwicklung der führenden Unternehmen bedarf. Vor diesem Hintergrund etabliert KDX gemeinsam mit seinen globalen Partnern die SR Alliance und baut die Branchenplattform für SR-Entwicklung und -Anwendung auf. Die Gründung der SR Alliance inspiriert die weltmarktführenden Terminalhersteller, Software-Anbieter, Lösungsanbieter, Distributoren, globalen Top-Content-Anbieter und weitere Unternehmen zur Zusammenarbeit mit dem Ziel, strategische Planung und Design auf höchstem Niveau zu gestalten, die SR-Innovationsplattform für Ressourcenintegration und Informationsaustausch im Rahmen der 3D+ Strategie mitzuentwickeln, die SR-Industrialisierung voranzutreiben und den billionenschweren Markt zu erweitern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/628341/Group_Photo_of_SR_Alli ance.jpg

