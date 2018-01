AVISO: Ball der Offiziere am 19. Jänner in der Wiener Hofburg

Verteidigungsminister Mario Kunasek eröffnet Traditionsball

Wien (OTS) - Am Freitag, den 19. Jänner 2018 findet der Ball der Offiziere in den historischen Sälen der Wiener Hofburg statt. Der Ball steht heuer unter dem Motto „Res publica – bewegte hundert Jahre“.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernimmt als Oberbefehlshaber des Österreichischen Bundesheeres traditionell den Ehrenschutz. Verteidigungsminister Mario Kunasek wird das erste Mal in seiner neuen Funktion den Ball eröffnen. Erwartet werden Offiziere aus aller Welt sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Der Ball findet nationale wie internationale Beachtung. Er ist Treffpunkt von Personen aus Verteidigung, Politik und Wirtschaft. Uniformen aus aller Welt verdeutlichen die immer stärker werdende Kooperation mit ausländischen Armeen. Durch den Ballabend führt Schauspieler und Moderator Alfons Haider. Das Ballorchester der Gardemusik begleitet den Abend sowie u.a. die Sopranistin Anna Ryan und „The Rats Are Back“.

Seit einigen Jahren stellt jeweils ein bestimmtes Nachbarland einen Teil des 80 Paare starken Jungdamen- und Jungherrenkomitees für die Balleröffnung. In diesem Jahr ist es die Schweiz, die mit acht Paaren eröffnet. Weiters tanzen Offiziersanwärter der Theresianischen Militärakademie und Schülerinnen aus Wiens traditioneller Tanzschule Elmayer ein.

Der „Alt-Neustädter Ball“ – besser bekannt als der „Ball der Offiziere“ – ist eine Veranstaltung mit langer Tradition. Er wird seit seinem Bestehen 1926 von dem 1919 gegründeten Verein „Alt-Neustadt“ organisiert. Diese Vereinigung setzt sich aus Absolventen der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt zusammen. Der Chef des Generalstabes, General Othmar Commenda, ist der Präsident der Absolventenvereinigung. In dieser Funktion wird er die rund 3.000 erwarteten Gäste im Rahmen der festlichen Eröffnung begrüßen.

Es gibt noch Karten. Tischplätze sind ausverkauft.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, über den Ball der Offiziere zu berichten.

Um Akkreditierung wird ersucht unter: presse@bmlv.gv.at

Informationen zum Programm unter: www.ballderoffiziere.at

Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 21:30 Uhr







Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at