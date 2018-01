Maximilian Krauss folgt Udo Landbauer als Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend

Michael Raml geschäftsführender FJ Obmann – Der Erfolgskurs der Patriotischen Jugend als starke Vorfeldorganisation der FPÖ wird fortgesetzt

Wien (OTS) - Beim Bundesjugendtag in der Pyramide in Vösendorf wurde Maximilian Krauss von den Delegierten einstimmig zum neuen Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend gewählt. Er folgt damit auf Udo Landbauer, der seit 2012 an der Spitze der FJ war.

Trotz seines jungen Alters gelang es Maximilian Krauss, bereits viel an politischer Erfahrung als Wiener Landtagsabgeordneter und Nationalrat zu sammeln. Der neugewählte Obmann sieht die Freiheitliche Jugend als starke und selbstbewusste Jugendorganisation der FPÖ. „Wir werden auch jetzt unseren Beitrag leisten, damit unsere politische Arbeit für ein gerechtes Österreich von Erfolg gekrönt ist“, versicherte Krauss in seiner Rede. Weiters wurde Österreichs jüngster Bundesrat Michael Raml einstimmig zum geschäftsführenden Obmann der Freiheitlichen Jugend gewählt.

Besonders erfreut zeigte sich der neue Bundesobmann darüber, dass zahlreiche Positionen der Freiheitlichen Jugend Einzug ins Regierungsprogramm fanden. Krauss nennt hier etwa das klare Bekenntnis zu einem differenzierten, leistungsorientierten Schulsystem. Außerdem werde die Aufwertung der Lehre – eine langjährige Forderung der FJ – von der neuen Bundesregierung forciert.

Der ehemalige FJ-Obmann Udo Landbauer kandiert als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Niederösterreich und übergibt daher die FJ an die nächste Generation. Der 31-Jährige blickt auf eine erfolgreiche Zeit als Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend zurück. „Ich möchte keinen Tag der vergangenen Jahre meiner Obmannschaft missen. Es war eine tolle Zeit und legte den Grundstein meiner politischen Laufbahn“. Die Freiheitliche Jugend versicherte Landbauer ihn bei der kommenden Landtagswahl tatkräftig zu unterstützen, um das beste Ergebnis der FPÖ-NÖ sicherzustellen.

