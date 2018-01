Wien-Leopoldstadt: Eine Festnahme nach Einbruch

Wien (OTS) - Eine Passantin beobachtete am 12. Jänner 2018 gegen 13.00 Uhr im Bereich der Vorgartenstraße einen 38-Jährigen bei einem Einbruch in ein geparktes Fahrzeug. Sie verständigte umgehend die Polizei. Diese konnten aufgrund des raschen Einschreitens und der Verfolgung des Beschuldigten, den 38-Jährigen in einem U-Bahnwagon anhalten und festnehmen. Diebesgut (Laptoptasche, Trinkflasche, Schulhefte) und Tatwerkzeug (Notfallhammer) wurde sichergestellt. Präventionstipps zur Vorbeugung von Pkw-Einbrüchen:

• Lassen Sie keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. Ein Auto ist kein Tresor!

• Nehmen Sie wertvolle und schützenswerte Gegenstände, wie zum Beispiel Ausweise, Kfz-Papiere, Handtaschen, Laptoptaschen, Fotoausrüstung, Mobiltelefone, Navigationsgeräte und ähnliches mit. • Sperren Sie Ihr Fahrzeug nach jedem Verlassen ab und prüfen Sie nach, ob es tatsächlich versperrt ist.

• Überprüfen Sie die Schlösser regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit

• Sichern Sie auch am Dach montiertes Ladegut.

