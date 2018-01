Kärntner Volkspartei startet offiziell in den Wahlkampf

Landtagswahl 2018: Kärntner Volkspartei setzt auf Teamwahlkampf und Regionalisierung. 8 Zukunftsgespräche als Wahlauftakte in den Tälern und Gemeinden.

Klagenfurt (OTS) - Die Stärke der Kärntner Volkspartei liegt in den Städten, Tälern und Gemeinden, bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und Gemeinderätinnen und Gemeinderäten.

Die breite Basis der Kärntner Volkspartei wird auch im Landtagswahlkampf 2018 präsentiert – in Form eines Teamwahlkampfs. „Wir gehen regionalisiert und personalisiert in diesen Wahlkampf, abgestimmt auf die Anliegen der Menschen in den Tälern, Gemeinden und Städten, sichtbar durch die jeweiligen Repräsentanten eines Tales, einer Gemeinde, auf den Transparenten mit dem Parteiobmann“, beschreibt Kärntens VP-Chef Christian Benger.

Der Teamwahlkampf und die Regionalisierung werden beim Start in den Wahlkampf nun erlebbar. 8 Zukunftsgespräche wird es insgesamt in den Bezirken geben, der Start erfolgt am Montag für Villach Stadt & Land. „Es gibt keinen einzelner Wahlauftakt im Zentralraum, sondern Gespräche über die Zukunft unseres Landes in den Bezirken“, weist Benger hin.

Bei der Landtagswahl gehe es laut Benger darum, die Vertreter der jeweiligen Regionen in den Landtag zu wählen. „Unsere Kandidaten aus den Tälern und Gemeinden sind unsere Stärke, sie sind der Schlüssel zum Erfolg, wie sie es beispielsweise bei der letzten Gemeinderatswahl bewiesen haben“, betont Benger.

Die Kernthemen der Volkspartei sind klar: die Stärkung der Täler und Gemeinden als Voraussetzung für ein funktionierendes Land, die Wirtschaft und der Tourismus als Arbeitgeber sowie die Sicherheit auf allen Ebenen, speziell im Internetbereich bei den KMU. „Kärnten braucht als Wirtschaftsstandort eine Digitalisierungs-Revolution. Wir hinken hinten nach, sie ist aber Voraussetzung dafür, dass unsere Unternehmen im Wettbewerb bestehen können und die Jungen daheim erfolgreich sein können“, so Benger. Weiters stellt sich Benger für eine neue Regierung einen klaren Reformweg vor.

„Nach Hypo und Heta hat eine neue Regierung alle Reformen anzugehen. Kein anderes Bundesland hat es so nötig wir Kärnten, wenn wir im Budget Freiräume schaffen wollen. Die Zeit der Lethargie ist vorbei, Hypo und Heta halten uns nicht mehr im Bann“, nennt Benger ein weiteres Beispiel, wie er sich die Zukunft des Landes vorstellt.

Die regionalen Zukunftsgespräche der Kärntner Volkspartei

Start ist jeweils um 18.30 Uhr:

Montag, 15.01. : VI/VL : Naturel Hotel Schönleitn : Dorfstraße 26, 9582 Latschach-Oberaichwald

Dienstag, 16.01. : SP : ZeBRA Zentrum für Bauen-Renovieren & Alternativenergie: Villacherstraße 95, 9800 Spittal/Drau

Mittwoch, 17.01. : SV : Kunsthotel Fuchspalast :

Prof.-Ernst-Fuchs-Platz 1, 9300 St. Veit an der Glan

Donnerstag, 18.01. : HE : Kultursaal der Gemeinde Dellach : Dellach 65, 9635 Dellach im Gailtal

Dienstag, 23.01. : VK : Brauhaus Breznik : 10.-Oktober-Platz 9, 9150 Bleiburg

Mittwoch, 24.01. : WO : Lavanttal Arena : Don-Bosco-Weg 1, 9400 Wolfsberg

Donnerstag, 25.01. : K/KL : Lakesidepark Klagenfurt : Lakeside Spitz, Gebäude B11, 9020 Klagenfurt

Donnerstag, 01.02. : FE : Bamberger Amthof : Amthofgasse 5, 9560 Feldkirchen

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Volkspartei

MMag. Doris Grießner

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

+43 676 83586212

doris.griessner @ oevpkaernten.at

www.oevpkaernten.at