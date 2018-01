Wien-Fünfhaus: Festnahme nach Messerattacke

Wien (OTS) - Am 11. Jänner 2018 gegen 19:00 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus in den Bereich der Beingasse wegen einer Körperverletzung mit einem Messer gerufen. Ein 18-Jähriger attackierte einen 37-Jährigen mit einem Messer. Der Tatverdächtige klopfte an die Wohnungstür des Opfers und als dieser die Türe öffnete stach er zu. Dabei verletzte der 18-jährige Mann den 37-Jährigen im Bereich des Bauches. Die Beamten konnten die Tatwaffe sicherstellen und den Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann war in der Einvernahme geständig und wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

