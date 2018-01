NÖ-Landtagswahl bei ATV: Saringer und Knapp berichten live

Sonntag, 28. Jänner 2018, ab 16.45 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Das bewährte Team von „ATV Meine Wahl“ berichtet am 28. Jänner ab 16.45 Uhr in einer Live-Strecke ausführlich von der niederösterreichischen Landtagswahl 2018. ATV-Moderator Meinrad Knapp meldet sich mit Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek live aus St. Pölten, im Wiener Studio leitet Sylvia Saringer Diskussionsrunden mit Journalisten und Politikern. Fünf mobile Teams berichten aus den Parteizentralen und ATV präsentiert in Kooperation mit ARGE Wahlen eine eigene Hochrechnung.

Ab 16.45 Uhr begrüßen Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer sowie Meinungsforscher Peter Hajek die Seher zu „ATV Meine Wahl“ und werden kurz nach 17 Uhr die erste Hochrechnung der ARGE Wahlen präsentieren. Im Anschluss spricht Sylvia Saringer ab 17.20 Uhr mit einer Journalistenrunde über das prognostizierte Ergebnis: Anneliese Rohrer (Die Presse), Barbara Tóth (Falter), Esther Mitterstieler (NEWS) und Gernot Bauer (Profil) haben ihr Kommen bereits zugesagt. Ab 18.15 Uhr richtet Meinrad Knapp im Studio in St. Pölten seine Fragen an die Spitzenkandidaten der Parteien und holt deren Reaktionen ein, bevor Sylvia Saringer in Wien eine weitere Diskussionsrunde leitet. Ab 18.45 Uhr spricht Saringer mit niederösterreichischer Politprominenz wie der ehemaligen Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich Madeleine Petrovic sowie dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler.

Um 19.20 Uhr widmet sich „ATV Aktuell“ monothematisch der niederösterreichischen Landtagswahl. Den Wahltag rundet um 19.40 Uhr eine Diskussion von Parteichefs und Spitzenpolitikern ab.

