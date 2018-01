AVISO: Digitalisierung und Automatisierung: Jobkiller oder Jobmotor?

GBH-Neujahrsempfang WIEN: 16. Jänner, 10.30 Uhr, ÖGB-Haus

Die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) lädt zu einem Talk im Rahmen des traditionellen GBH-Neujahrsempfangs mit Josef Muchitsch (GBH-Bundesvorsitzender), Hon. Prof. DI Dr. techn. Wilhelm Reismann und BIM KommR BM Senator h.c. Ing. Hans-Werner Frömmel im ÖGB-Haus Wien.

Digitalisierung und Automatisierung – in diesem Zusammenhang spricht man über Chancen für mehr neue Arbeitsplätze. Ist das aber wirklich so? Wie schaffen wir neue Arbeitsplätze, wenn zum Beispiel Roboter die Ziegel beim Neubau versetzen? Wie können neue Arbeitsplätze entstehen, wenn Maschinen die Menschen in Fabriken ersetzen? Wo liegen denn wirklich die Vorteile von Digitalisierung und Automatisierung aus der Sicht der Beschäftigten? Diesen Fragen wollen und dürfen wir uns nicht verschließen. Deshalb stellt die GBH dieses Thema im Rahmen einer Podiumsdiskussion in den Mittelpunkt des traditionellen Neujahrsempfangs.

Talkteilnehmer:

Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender

Hon. Prof. DI Dr. techn. Wilhelm Reismann

BIM KommR BM Senator h.c. Ing. Hans-Werner Frömmel



Wann: 16. Jänner, Beginn: 10.30 Uhr

Wo: ÖGB-Haus Wien (1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1)

