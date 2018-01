Heute 3 Jahre Mahnwache für die Freilassung von Raif Badawi

Wien (OTS) - “Alle Menschen, egal ob Juden, Christen, Muslime und Atheisten, sind gleichwertig!” Für diesen Satz und seine Artikel über Menschenrechte, Frauenrechte sowie Kritik an der Situation in Saudi Arabien wurde der saudische Blogger Raif Badawi im Jahr 2012 verhaftet und wegen „Beleidigung des Islam mittels elektronischer Kanäle“ zu zehn Jahren Haft und tausend Peitschenhieben verurteilt. Geplant war, ihm an 20 aufeinander folgenden Freitagen je 50 Hiebe zu verabreichen. Am 8. Januar 2015, nur einen Tag nach dem islamistischen Massaker in und um die Redaktion von Charlie Hebdo, erhielt Raif Badawi nach dem Freitagsgebet auf dem Platz vor der großen Moschee in Dschidda vor einer johlenden Menge die ersten 50 Hiebe. Es ist weltweiten öffentlichen Protesten zu verdanken, dass die Fortsetzung der Auspeitschung bis heute ausgesetzt ist. Aufgehoben ist sie nicht!

Seit dem 8. Jänner 2015 treffen sich ohne Unterbrechung jeden Freitag um 10 Uhr AktivistInnen mit Unterstützung der Grünen zur Mahnwache für die Freilassung Raif Badawis und aller Gewissensgefangener in Saudi Arabien vor dem saudischen König-Abdullah-Zentrum in Wien. Heute ist also die 159. Mahnwache.

Diese Mahnwache in Wien ist, verbunden mit anderen Mahnwachen in Kanada, Deutschland, Norwegen oder den USA, Teil des internationalen Drucks zur Freilassung Raif Badawis und aller Gewissensgefangener in Saudi Arabien.

Nicht zufällig findet die Mahnwache vor dem von Saudi Arabien initiierten und finanzierten „König-Abdullah-Zentrum“ in Wien statt: Diese Einrichtung tritt zwar dem Buchstaben nach für interreligiösen und interkulturellen Dialog ein, hat sich aber bis heute weder zur Inhaftierung oder Auspeitschung Raif Badawis noch zur systematischen Verletzung der Frauen-, Kinder- und Menschenrechte in Saudi Arabien oder den saudischen Kriegsverbrechen im Jemen geäußert.

Freiheit für Raif Badawi - Freiheit für alle Gewissensgefangenen in saudischen Gefängnissen, etwa den ebenfalls inhaftierten Anwalt Raif Badawis, Waleed Abu al-Khair.

Wann: Jeden Freitag 10:00 Uhr bis 10:20 Uhr

Wo: Vor dem König Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog (KAICIID), Schottenring 21, 1010 Wien

Menschenrechte sind unteilbar!

