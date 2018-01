Niederösterreich eröffnet Super-Wahljahr 2018: die Elefantenrunde am Sonntag um 18 Uhr - zuerst auf PULS 4

PULS 4 präsentiert die erste Konfrontation der SpitzenkandidatInnen der NÖ Landtagswahl mit u.a. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Sonntag um 18:00 Uhr.

Wien (OTS) - Gleich vier Landtagswahlen stehen 2018 an, die erste davon am 28. Jänner in Niederösterreich. Die erste Konfrontation der SpitzenkandidatInnen findet diesen Sonntag statt - zuerst auf PULS 4 um 18:00 Uhr. Am Wahltag selbst, dem 28. Jänner, berichten die PULS 4 News live ab 17 Uhr mit mehreren Einstigen aktuell von den NÖ Wahl.

Auf Bundesebene koalieren sie, in Niederösterreich sind ÖVP und FPÖ erbitterte Konkurrenten. Als "Moslem-Mama" titulierte der niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und sorgte damit für österreichweite Aufregung. Die angesprochene Mikl-Leitner steht vor der Herausforderung, die absolute Mehrheit der ÖVP zu verteidigen. Sie muss dabei in die Fußstapfen von Langzeit-Landeshauptmann Erwin Pröll treten, der das flächenmäßig größte Bundesland 25 Jahre regiert hat. SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl will genau das verhindern. Für die grüne Spitzenkandidatin Helga Krismer und jene der NEOS, Indra Collini, geht es um den Einzug in den Landtag – beide stehen bei etwa 4 bis 5 Prozent.

Die Wahl wird wohl auch ein Signal für Rest-Österreich sein. Drei weitere Bundesländer wählen in den darauffolgenden drei Monaten: Nach Niederösterreich wählt Tirol, kurz darauf Kärnten und wenig später Salzburg.



ProSiebenSat.1 PULS 4–Info-Direktorin Corinna Milborn und Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter moderieren die Konfrontation am kommenden Sonntag, um 18:00 Uhr. Die Analyse danach gibt es in den PULS 4 News um 18:45 Uhr.



Gäste:

Johanna Mikl-Leitner, ÖVP-Spitzenkandidatin und niederösterreichische Landeshauptfrau

Franz Schnabl, SPÖ-Spitzenkandidat und niederösterreichischer Landesrat

Udo Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat und Obmann des Rings Freiheitlicher Jugend

Helga Krismer, Spitzenkandidatin der Grünen und Vize-Bürgermeisterin von Baden

Indra Collini, NEOS-Spitzenkandidatin



Wahlkampf 2018 – Niederösterreich: Die Elefantenrunde

Am Sonntag um 18 Uhr auf PULS 4



Wahlkampf 2018 am Wahltag den 28. Jänner - Niederösterreich

PULS 4 NEWS-UPDATES um 17 Uhr, 18 Uhr, 18:45 Uhr bis 19:00 Uhr (sowie in den PULS 4 NEWS um 20 Uhr in SAT.1 Österreich)

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com