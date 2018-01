AVISO: PK zum Abschluss der Leistungsvereinbarung für das Institute of Science and Technology (IST Austria) in Klosterneuburg

Wissenschaftsminister Faßmann, LH Mikl-Leitner und IST Austria Präsident Henzinger stellen bei einer Pressekonferenz die Eckpunkte zukünftiger Entwicklungen des IST Austria vor.

Wien (OTS) - Das IST Austria ist das nationale Leuchtturmprojekt für Exzellenz in der Forschung und Wissenschaft in Österreich. Die Leistungsvereinbarung 2018 bis 2020 zwischen dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und dem IST Austria ist abgeschlossen. Im Rahmen einer Pressekonferenz am 15. Jänner 2018 werden die Eckpunkte der zukünftigen Entwicklung des Campus in Klosterneuburg vorgestellt.

Datum:

15. Jänner 2018

11:00 Uhr

Ort:

IST Austria

Am Campus 1

3400 Klosterneuburg

Ihre Gesprächspartner sind:

- Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

- Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich

- Thomas Henzinger, Präsident des IST Austria

Um Anmeldung wird gebeten bei: annette.weber @ bmbwf.gv.at.

Für die Anreise nach Klosterneuburg wird vom BMBWF ein Bus zur Verfügung gestellt. Abfahrt ist um 10:15 Uhr vor dem BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Annette Weber

Pressesprecherin des Bundesministers Dr. Heinz Faßmann

Tel. 01 53 120 5025

Mobil 0664 856 8440

E-Mail annette.weber @ bmbwf.gv.at



Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Hermann Muhr

Pressesprecher der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Tel. 02742 9005 12153

E-Mail hermann.muhr @ noel.gv.at



Institute of Science and Technology Austria

Stefan Bernhardt

Head of Communications and Events

Tel. 02243 9000 1092

Mobil 0664 88687700

E-Mail: stefan.bernhardt @ ist.ac.at