Der Wiener Opernball 2018 im ORF

Auch live in 3sat und im BR-Fernsehen

Wien (OTS) - Bis zu 1,594 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren 2017 bei der ORF-Übertragung des Wiener Opernballs mit dabei – und auch heuer ist dem Ball der Bälle, der zum zweiten Mal die Handschrift von Maria Großbauer trägt, der gesamte Hauptabend von ORF 2 und 3sat gewidmet. Dem TV-Publikum werden am Donnerstag, dem 8. Februar 2018, ab 20.15 Uhr wieder alle Höhepunkte live aus dem Haus am Ring geboten – vom Eintreffen der Gäste und ihrem Einzug auf der Feststiege über die traditionelle Eröffnung des Jungdamen- und -herrenkomitees bis zur Mitternachtsquadrille. Als ORF-Moderatoren melden sich einmal mehr Alfons Haider, Mirjam Weichselbraun und Barbara Rett mit ihren Interviewpartnern aus den unterschiedlichen Ball-Locations vor und in der Staatsoper. Für den pointierten Kommentar sorgen wieder Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. In Deutschland übernimmt das BR-Fernsehen die Live-Übertragung.

Am Donnerstag, dem 11. Jänner, präsentierten der Direktor der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, Obernballorganisatorin Maria Großbauer und die Generalsekretärin des Opernballs, Eva Dintsis, in Anwesenheit der Moderatoren Barbara Rett und Alfons Haider sowie Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz und „Alles Opernball“-Moderatorin Kristina Inhof Details zum wichtigsten Ball des Jahres.

Der Wiener Opernball am 8. Februar mit mehrstündiger Live-Übertragung und umfangreicher trimedialer Berichterstattung im ORF

ORF-Regisseurin Heidelinde Haschek zeichnet einmal mehr für die Übertragung verantwortlich. Mit 19 Kameras – darunter Funk-, Schwenkkopf-, Minikameras, stationäre Kameras und ein Kamerakran vis-à-vis der Staatsoper – präsentiert sie dem ORF-Publikum den Wiener Opernball in stimmungsvollen Bildern. Weiters tragen zwei mobile Kamerateams an unterschiedlichen Schauplätzen in und außerhalb der Oper dazu bei, dass auch die Daheimgebliebenen nichts versäumen.

Eröffnet wird der Opernballabend um 20.15 Uhr mit Lisbeth Bischoffs 45-minütiger Opernball-Dokumentation „Sehen und gesehen werden“:

Bereits zum achten Mal gewährt sie intime Einblicke in die glamouröseste Ballnacht des Faschings, bevor der Ball der Bälle im Haus an der Wiener Ringstraße über die Bühne geht.

„Alles Opernball“ am 9. Februar um 20.15 Uhr in ORF eins

Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet in „Alles Opernball“ am Tag nach dem Wiener Opernball 2018 in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt erstmals durch die Sendung und zeigt, wie die prominenten Gäste gefeiert haben und was sich in den überfüllten Gängen der Staatsoper noch alles ereignet hat.

Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ wird auch heuer im Vorfeld des Opernballs von den zahlreichen Vorbereitungen berichten. Am 31. Jänner steht ein „Seitenblicke spezial“ um 21.50 Uhr in ORF 2 ganz im Zeichen des Events und am Tag nach dem Ball ist die gesamte Sendung den Höhepunkten der Ballnacht gewidmet.

Auch „Unterwegs in Österreich“ mit „Guten Morgen Österreich“ (Mo–Fr ab 6.30 Uhr, ORF 2) und „Daheim in Österreich“ (Mo–Fr um 17.30 Uhr, ORF 2) berichten wieder ausführlich über den Wiener Opernball: von den allgemeinen Trends der Ballkleider über die Roben der Stars bis hin zu den diesjährigen Debütantinnen und Stargästen in der Staatsoper.

Der Wiener Opernball im ORF.at-Netzwerk, im Hitradio Ö3 und den Programmen der ORF-Landesstudios

Das ORF.at-Netzwerk informiert ausführlich über den Höhepunkt der Ballsaison, u. a. führt auch heuer wieder ein Live-Ticker mit aktuellen Infos und Fotos durch die Nacht. Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ist die gesamte TV-Übertragung des Events als Live-Stream und nachträglich als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT widmet sich dem Opernball ebenfalls ausführlich.

Hitradio Ö3 informiert im Vorhinein über den Ball der Bälle in der Wiener Staatsoper und berichtet auch am Tag danach ausführlich im „Ö3-Wecker“ und online auf http://oe3.ORF.at über die Highlights des Abends. Radio Wien berichtet am 8. Februar live aus den Logen. Das Reporterteam bittet Prominente vor das Mikrofon und begleitet die Ballgäste durch die Nacht.

Im Zentrum der ORF-Wien-Aktivitäten steht die Radio-Wien-Opernballdisco mit DJ Johannes Willrader. Zum Ausklang der Ballnacht lädt Radio Wien seine Hörerinnen und Hörer auf ein Katerfrühstück ein. „Wien heute“ liefert Vorausberichte u. a. über das aktuelle Eröffnungskomitee und die Stargäste. Am Tag des Balls melden sich die „Wien heute“-Reporterinnen und -Reporter vom Red Carpet und direkt aus der Oper. Am Tag darauf präsentiert die Redaktion nochmals die Highlights der Ballnacht.

Der Wiener Opernball in ORF III

ORF III Kultur und Information widmet sich auch heuer mit einem umfassenden Programmschwerpunkt der glamourösesten Ballnacht des Jahres. Gestartet wird bereits am Dienstag, dem 30. Jänner, mit einer neuen Ausgabe „erLesen“ (20.15 Uhr) bei der, passend zum bevorstehenden Opernball, der alljährliche Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz, Opernsängerin Renate Holm und die Schriftsteller Josef Haslinger und Irene Diwiak zu Gast sind. Weiter geht es am Freitag, dem 2. Februar, mit zwei Ausgaben des „Österreichischen Films“, darunter „Opernball“ (20.15 Uhr) und „Wir bitten zum Tanz“ (21.55 Uhr). Am Samstag, dem 3. Februar, folgt ein dreiteiliger „zeit.geschichte“-Abend mit den Dokumentationen „Der Wiener Opernball – Mythos, Tradition und Kult“ (20.15 Uhr), „Unsere Wiener Staatsoper“ (21.00 Uhr) und „Marika Rökk – Ein Star für alle Jahreszeiten“ (21.55 Uhr). Ebenfalls am Samstag heißt es außerdem in „Kult.reloaded: Darf ich bitten, Frau Gemahlin?“ (23.50 Uhr), diesmal zum Tanz der Leidenschaft: dem Tango.

In den „Theater & Fernsehlegenden“ am Sonntag, dem 4. Februar, steht u. a. „Wir bitten zum Tanz“ (16.10 Uhr) auf dem Programm. Im Vorabend ist die Dokumentation „Herzklopfen im Dreivierteltakt – DebütantInnen am Wiener Opernball“ (19.25 Uhr) im „Erlebnis Bühne – Künstlerporträt“ zu sehen und im Hauptabend die neue ORF-III-Eigenproduktion „Tanzen möchte’ ich – Best of Opernball“ (20.15 Uhr), gefolgt von der „Operngala aus Baden-Baden“ (21.35 Uhr) in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“.

Auch der „ORF III Themenmontag“ steht mit vier Dokumentationen am 5. Februar im Zeichen des Wiener Opernballs. Den Auftakt macht „Die ORF III Faschingssitzung mit Kari und Christoph“ (20.15 Uhr), danach folgen „Die ORF III Opernball-Parade mit Kari und Christoph“ (21.05 Uhr), „Die Opernball-Revue: Mode von damals“ (21.55 Uhr) und „Alles Oper“ (22.45 Uhr). Auch „Was schätzen Sie..?“ (20.15 Uhr) ist am Dienstag, dem 6. Februar, im Opernball-Fieber, und das nicht nur weil Karl Hohenlohe zwei Tage später das Großereignis für das TV-Publikum kommentieren wird, im Dorotheum ist neben seinem Kokommentator Christoph Wagner-Trenkwitz Opernstar Piotr Beczala zu Gast. „Erbe Österreich“ zeigt danach den Film „Bälle der Herzen – Liebesgeschichten in Frack und Seide“ (21.05 Uhr) und „Mythos Geschichte“ bringt „Österreichische Wahrzeichen – Geschichten rund um die Bälle“ (21.55 Uhr) sowie „Walzerklänge – Die Geburtsstunde eines Tanzes“ (22.45 Uhr). Einen Tag vor dem Ball-Event, am Mittwoch, dem 7. Jänner, präsentiert „ORF III Spezial“ eine Diskussionsrunde unter dem Titel „Opernball – Der Talk“ (21.05 Uhr) und nähert sich abschließend dem Thema Musik auch von der wissenschaftlichen Seite an, im Wissenschaftsmagazin „Quantensprung“ (21.55 Uhr) und der zugehörigen Dokumentation über „Eros, Tod und die Musik“ (22.45 Uhr).

