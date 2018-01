„Unterwegs in Österreich“ ab 15. Jänner aus Tirol

Wien (OTS) - Nächste Station Tirol: Von Fieberbrunn über Going und Ellmau bis Kitzbühel, wo von 18. bis 21. Jänner die legendären Hahnenkammrennen stattfinden, fährt das mobile Studio von „Unterwegs in Österreich“ in der nächsten Woche. Ab 15. Jänner 2018 melden sich Jan Matejcek und Sabine Amhof werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2. Lukas Schweighofer begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 15. Jänner: Schwerpunktthema: „Nachfolger gesucht! Wenn die Jungen nicht mehr wollen“

„Guten Morgen Österreich“ aus Fieberbrunn

Wenn die Jungen die Betriebe der Eltern nicht mehr übernehmen wollen, kommt es schnell zu einem Personalmangel – besonders in der Gastronomie. Darüber sprechen Jan Matejcek und Sabine Amhof mit Experten in „Guten Morgen Österreich“. Außerdem ist der österreichische Freeskier Matthias Haunholder zu Gast. Für musikalische Unterhaltung sorgt das „Alpenspektakel“.

„Daheim in Österreich“ aus Going am Wilden Kaiser

Am 17. Jänner startet um 20.15 Uhr in ORF 2 die neue Staffel der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“. Seit zehn Jahren ist die Tiroler Schauspielerin Ronja Forcher die Serientochter des „Bergdoktors“ Hans Sigl. Wie sich ihre Rolle entwickelt hat und wie sie ihre Drehpausen in Tirol verbringt, verrät sie live im Studio. Außerdem: Wie kann die Hofübergabe in bäuerlichen Familien möglichst reibungslos verlaufen? Dazu gibt es Tipps von Mediatorin und Beraterin Angelika Wagner von der Landwirtschaftskammer Tirol.

Dienstag, 16. Jänner: Schwerpunktthema: „Oben ohne – Männer und ihre Glatze“

„Guten Morgen Österreich“ aus Going am Wilden Kaiser

„Daheim in Österreich“ aus Ellmau

Mittwoch, 17. Jänner: Schwerpunktthema: „Die Zukunft des Wintertourismus“

„Guten Morgen Österreich“ aus Ellmau

„Daheim in Österreich“ aus Kitzbühel

Donnerstag, 18. Jänner: Schwerpunktthema: „Skisport – die größten Risiken“

„Guten Morgen Österreich“ aus Kitzbühel

„Daheim in Österreich“ aus Kitzbühel

Freitag, 19. Jänner: Schwerpunktthema: „Mythos Streif“

„Guten Morgen Österreich“ aus Kitzbühel

„Daheim in Österreich“ aus Kitzbühel

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

