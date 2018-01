Zwischen Rosenkrieg und Geburtstagsparty – Neues Abenteuer für die ORF-eins-„Vorstadtweiber“

Noch mehr ORF-Erfolg in Serie am 15. Jänner: Dakapo der dritten „Schnell ermittelt“-Staffel

Wien (OTS) - Während er derzeit für die neueste ORF-Stadtkomödie „Geschenkt“ vor der Kamera steht und am Sonntag, dem 14. Jänner 2018, wieder unter die Austro-„Tatort“-Ermittler geht, beehrt Thomas Stipsits am Serienmontag, dem 15. Jänner, um 20.15 Uhr in ORF eins auch erstmals die „Vorstadtweiber“. Und im Rosenkrieg von Maria (Gerti Drassl) und Georg Schneider (Juergen Maurer) hat er als Scheidungsanwalt auch jede Menge zu tun. Während Teile der „Vorstadt“ also immer mehr zu entzweien drohen, werden andernorts aber gemeinsam Rachepläne geschmiedet, die so manchem das Leben schwer machen. Schwere Zeiten kommen um 21.10 Uhr auch auf „Vorstadtmann“ Philipp Hochmair zu, wenn wieder „Schnell ermittelt“ wird und er in der ersten Folge der dritten Staffel des ORF-Serienhits noch einmal unter Verdacht gerät.

„Vorstadtweiber“ – Folge 23 (Montag, 15. Jänner, 20.15 Uhr, ORF eins) Mit u. a. Gerti Drassl, Maria Köstlinger, Nina Proll, Martina Ebm, Hilde Dalik, Juergen Maurer, Bernhard Schir, Philipp Hochmair und Johannes Nussbaum; Regie: Sabine Derflinger

Maria (Gerti Drassl) ist wütend auf Georg (Juergen Maurer), dessen Intrige gegen sie Timo (Peter Marton) ins Gefängnis gebracht hat. Georg willigt in die Scheidung ein und trifft auf Dr. Rudi Bragana (Thomas Stipsits), Scheidungsanwalt und Exmann der Sexualtherapeutin Dr. Barbara Bragana (Nicole Beutler), der ihn sofort unter seine Fittiche nimmt. Währenddessen dämmert es Waltraud (Maria Köstlinger), dass Nico (Nina Proll) mit dem Schussattentat zu tun hatte. Sie verlässt mit Hilfe von Vanessa (Hilde Dalik) die Reha. Vanessa bringt den geputzten Porsche von Caro (Martina Ebm) zum Haus. Dort schleicht sie sich ins Schlafzimmer und wühlt in Caros Sachen herum. Sie muss Hals über Kopf flüchten, als Hadrian (Bernhard Schir), Joachim (Philipp Hochmair) und Dieter West (Michael Dangl) auftauchen. Offensichtlich machen die drei heimlich Geschäfte miteinander. Und Simon Schneider (Johannes Nussbaum) wird mit seiner Volljährigkeit zum rechtmäßigen Besitzer eines Stundenhotels.

Die dritte Staffel von „Vorstadtweiber“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

„Schnell ermittelt – Ivonne Werner“ (Montag, 15. Jänner, 21.10 Uhr, ORF eins)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust und Katharina Straßer sowie Julia Cencig, Philipp Hochmair, Raimund Wallisch und Susanne Wuest in Episodenrollen; Regie: Andreas Kopriva

Angelika (Ursula Strauss) hat sich kaum von ihrem Bauchschuss erholt, schon liegt ihr die erste Leiche zu Füßen. Eine tote Frau wird aus der Donau gefischt. Sie war Alleinerzieherin und verzweifelt auf der Suche nach einem Partner, den sie bei Speed-Datings zu finden hoffte. Nun glaubt Angelika, dort Hinweise auf den Mörder des Opfers zu finden – und vielleicht einen kleinen Flirt abzustauben.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

