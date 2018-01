Leipnik-Lundenburger steigert operatives Ergebnis

Wachstumspfad der GoodMills Group festigt Marktführerschaft in Europa – Ausbau des Nahversorgungskonzepts café+co Express

Wien (OTS) - Die LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG (LLI) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 einen Umsatz von EUR 993,4 Mio. erwirtschaftet. Das operative Ergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Prozent auf EUR 62,5 Mio. gesteigert werden. Das EGT beträgt EUR 74,5 Mio.. „Die strukturellen Maßnahmen in den vergangenen Jahren mit einer Fokussierung auf die Kernbereiche Mehl & Mühle und Vending haben eine kontinuierliche Steigerung des operativen Ergebnisses ermöglicht. Mit der strategischen Investitions- und Innovationsoffensive im Segment Mehl & Mühle und der Weiterentwicklung im Segment Vending werden wir das operative Ergebnis auch im laufenden Geschäftsjahr weiter steigern können. Damit stellen wir eine breite und solide Aufstellung der Unternehmensgruppe auf internationaler Ebene sicher und erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit“, sagt DI Josef Pröll, Generaldirektor der LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG, gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Dr. Kurt Miesenböck und Mag. Michael Kafesie. Die internationalen Tochtergesellschaften haben 83,1 Prozent des Konzernumsatzes erwirtschaftet.

Mehl & Mühle: Investitionsoffensive wird 2018 fortgesetzt

Die GoodMills Group erzielte 2016/17 Umsatzerlöse in der Höhe von EUR 786,6 Mio.. Dies entspricht einem Rückgang von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedingt durch die Getreidepreisentwicklung und einer leicht rückläufigen Vermahlungsmenge von 2,8 Mio. Tonnen. Nach Bereinigung des Ergebnisses 2015/16 um Einmaleffekte konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Steigerung des operativen Ergebnisses von 12,4 Prozent auf EUR 22,25 Mio. erzielt werden. Das EGT beträgt EUR 25,67 Mio.

Die GoodMills Group setzt den Wachstumspfad mit der Modernisierungs- und Investitionsoffensive fort: In Tschechien wurde der Neubau einer Mühle am Standort Lovosice mit einer Investitionssumme von EUR 23,26 Mio. beschlossen. Für April 2018 ist zudem der Baubeginn des modernsten Mühlenstandorts Europas in Krefeld/Deutschland mit einem Investitionsvolumen von EUR 66,7 Mio. geplant. Die Mühlengruppe hat zudem 40 Prozent der Anteile an GoodMills Innovation für EUR 23 Mio. und damit eine hauseigene Forschungseinrichtung erworben – dadurch hat die GoodMills Group ein klares Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz.

Gleichzeitig konnten die erworbenen Marken Goldpuder und Diamant sowie die Durum-Mengen erfolgreich weiterentwickelt und das Ergebnis des Vorjahres gesteigert werden. In Rumänien wurde die vollständige Rückführung auf eine reine Mühlengesellschaft abgeschlossen.

Vending: café+co steigert Umsatz und Ergebnis

Im Segment Vending konnte mit dem am 1. April 2017 neu bestellten CEO DI Fritz Kaltenegger ein Umsatz von EUR 206,8 Mio. und damit eine Steigerung von 9,3 Prozent erwirtschaftet werden. Das Wachstum war vor allem aufgrund einer Zunahme in Tschechien, Polen und Ungarn sowie der erfolgreichen Ausweitung neuer Angebotskonzepte und die starke Nachfrage im Kaltgetränke- und Snackbereich möglich. Das operative Ergebnis von EUR 21,43 Mio. entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um 2,6 Prozent. Das EGT beträgt EUR 20,73 Mio..

Auch das Projekt café+co Express mit der Fokussierung auf stark frequentierte, öffentliche Standorte mit vielfältigem Convenience-Angebot konnte umgesetzt werden. Nach dem Pilot-Standort im Krankenhaus Nord (Gesiba) sind 2018 weitere Standorte in Wien und Niederösterreich geplant, die ein breites Angebot an Heiß-/Kaltgetränken, Snacks und auch Handyzubehör auf Tankstellen, Raststationen, Bahnhöfen, Spitälern und Flughäfen bieten werden.

Sonstiges: Verkauf von CASAG-Anteilen

Der Verkauf der Casinos Austrias AG-Anteile wird innerhalb der gesetzten Frist erwartet und schlägt sich nicht im Ergebnis des Geschäftsjahres 2016/17 nieder.

Ausblick

Die LLI rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 mit einer Erhöhung der Vermahlungsvolumina und damit einer weiteren Ergebnissteigerung in den operativen Geschäftsfeldern. Durch die Investitionsoffensive mit der Mühlenerweiterung und -modernisierung an Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen sowie dem Erwerb der GoodMills Innovation sind im Geschäftsjahr 2017/18 wieder steigende Umsatzerlöse zu erwarten. Gleichzeitig soll der eingeschlagene Wachstums- und Innovationspfad im Segment Mehl & Mühle sowie Vending fortgeführt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Oberbichler, Tel.: 01 235 0422 30, Email: lli @ danielkapp.at