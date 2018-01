ING-DiBa Austria startet mit Exchange Traded Funds (ETFs)

Mit den ING Global Index Portfolios bietet die ING-DiBa Austria nun drei neu aufgelegte ETF-Dachfonds in den Risikokategorien defensive, balanced und dynamic.

Wien (OTS) - Gemäß ihren Prinzipien von einfachen, günstigen und transparenten Produkten erweitert die ING-DiBa Austria nun ihr Angebot um drei ETF-Dachfonds.

Die ING Global Index Portfolios wurden von den Anlagestrategen der ING nach drei Risikokategorien zusammengestellt:

Defensive: 25% Aktien, 75% Anleihen. Der Fonds setzt auf stabile Wertentwicklung.

Balanced: Mit 50% Aktien und 50% Anleihen zeichnet sich der Fonds durch Ausgewogenheit aus.

Dynamic: Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (75% und 25% Anleihen), womit dem höheren Risiko hohe Ertragserwartungen gegenüber stehen.

„Mit unseren drei ETF-Dachfonds gewährleisten wir ein Maximum an Einfachheit“, sagt André Kauselmann, Fonds-Stratege bei der ING-DiBa Austria. Wer in ETFs investieren möchte, braucht sich bloß seiner Risikoneigung entsprechend zu entscheiden. Den Rest übernimmt das Fondsmanagement.

ETFs für jeden

Mit diesem einfachen und leicht verständlichen Konzept möchte die ING-DiBa ETFs für jeden zugänglich machen.

„Verständlichkeit und Kosten stellen große Einstiegshürden dar. Wir wollen diese so niedrig wie möglich halten, indem wir bloß drei ETF-Dachfonds mit klaren Entscheidungsgrundlagen anbieten und die Kosten äußerst niedrig halten. Letzteres wird aufgrund der Anlagestrategie in kostengünstige ETFs sowie unserem kostenlosen Depot möglich. Außerdem bieten wir diese drei Dachfonds dauerhaft mit 0% Ausgabeaufschlag an. (Anmerkung: Sind ETFs in einem Dachfonds zusammengestellt, so fällt üblicherweise ein Ausgabeaufschlag an.) Selbstverständlich bieten wir auch diese Fonds zum Ansparen ab 30 Euro im Monat bzw. ab 1.000 Euro Einmalanlage an“, erklärt Kauselmann.

Fonds im Trend

Immer mehr Menschen entscheiden sich aufgrund der Niedrigzinsphase in Fonds zu investieren. Fondsvolumen steigen deutlich. „In den vergangenen 12 Monaten hat die ING-DiBa Austria im Fondsgeschäft gut 40% zugelegt. Wir liegen damit auch klar über dem durchschnittlichen Marktzuwachs“, erklärt Kauselmann und freut sich, mit den ETFs nun das Fondsangebot für Kunden komplettieren zu können.

Weitere Informationen

Über die ING-DiBa Austria

Die ING-DiBa Austria gehört mit über 527.000 Privatkunden zu den größten Privatkundenbanken in Österreich. Sie verwaltet ein Geschäftsvolumen von insgesamt 8,5 Mrd. Euro (das Geschäftsvolumen setzt sich zusammen aus dem Bilanzvolumen des Retail-Kundenvermögens zuzüglich des Depotvolumens aus dem Wertpapierdienstleistungsgeschäft, den Retail-Kundenkrediten und des Wholesale Bankings – Stand 12/2016).

Geboten wird ein konzentriertes Portfolio an Online-Produkten aus den Bereichen

Die ING-DiBa treibt die Digitalisierung voran und führte die erste Kontoeröffnung ohne Medienbruch am österreichischen Markt ein. Weitere Eckpfeiler der Unternehmensstrategie sind Gebührenfairness und Transparenz.

Mit 220 Mitarbeitern am Standort Wien Galaxy Tower ist die ING-DiBa rund um die Uhr über Telefon, Post, Internet sowie via allen mobilen Devices erreichbar. Zudem ermöglicht ein Servicepoint in der Wiener Innenstadt den direkten und persönlichen Kontakt.

Im Bereich Wholesale Banking serviciert ein erfahrenes Team die Firmenkunden, darunter österreichische Großunternehmen, die in den Top 300 Unternehmen Österreichs vertreten sind, sowie österreichische Niederlassungen internationaler Großkonzerne mit umfangreichen Finanzierungslösungen und Bankdienstleistungen aller Art.

