Die beste Intranetlösung entwickelt sich mit Ihrem Unternehmen mit - Powell Software blickt auf 2017 zurück

Paris (ots/PRNewswire) - 2017 war ein Jahr des starken Wachstums und der Innovation für Powell Software und seine Lösung für den digitalen Arbeitsplatz, Powell 365.Powell Software konnte seine Lizenzeinnahmen verdreifachen, seinen Kundenkreis verdoppeln und sein Partnernetzwerk auf allen Kontinenten erweitern: in Europa, Nordamerika, wo Powell Software Niederlassungen betreibt, im Nahen Osten, Asien und LATAM.Mit mehr als 90 Partnerunternehmen weltweit, 100 internationalen Kunden, darunter Wavestone, SNCF, Webhelp und Accell in Europa oder Quest Diagnostics, Shire Pharmaceuticals, Touchtunes und Netsmart in Nordamerika, die 400.000 Nutzer repräsentieren, ist Powell 365 das führende Intranet für alle Unternehmen, die ihre Strategie für den digitalen Arbeitsplatz auf der Plattform Microsoft Office 365 aufbauen möchten.

Diese erfolgreichen Geschäftsergebnisse basieren auf uneingeschränkten Produktinnovationen, die es ermöglichen, alle Komponenten von Office 360 wie Teams, SharePoint und Yammer zu einem überzeugenden Nutzererlebnis zusammenzufassen.

Powell 365 ist das ultimative Intranet-Tool für mittelgroße und große Unternehmen, die ihren eigenen digitalen Arbeitsplatz mit ihren jeweiligen Spezifikationen aufbauen und im Lauf der Zeit möglicherweise weiterentwickeln möchten.Es ist außerdem das erste Intranet-Design-Tool, das die moderne Benutzeroberfläche von Microsoft SharePoint und das SPFx-Framework komplett integriert.

Dank seiner einzigartigen Architektur auf Grundlage von Microsoft Azure und einer konkurrenzlosen Bandbreite von Unternehmensfunktionen und Anschlussmöglichkeiten wurde Powell 365 in drei verschiedenen internationalen Marktstudien als herausragende Intranetlösung gewürdigt. ClearBox Consulting kürte es zum "Intranet der Wahl" für Nordamerika sowie für internationale Unternehmen.Lecko erklärte es zur besten Lösung für eine erfolgreiche digitale Transformation und Gartner nannte es eine Drittanbieter-Lösung zur Steigerung der Nutzungsraten.

Darüber hinaus erreichte das Powell-Team den ersten Platz bei der SharePoint Dev Kitchen, sowohl 2016 als auch 2017.Und unser Partner Sogeti NL erhielt für Friesland College, das auf einem Powell 365 Projekt basiert, die Auszeichnung "Computable Partner Project of the Year 2017".

Um sein Wachstum zu unterstützen, hat Powell Software seine Verkaufs-und Vorverkaufsteams in den USA und in Europa beträchtlich verstärkt und zahlreiche maßgebliche Events gesponsert, wie z. B. die Microsoft Ignite Conference in Orlando, Florida, das Intranet Global Forum in New York oder die European SharePoint Conference in Dublin.

2018 wird Powell Software massiv darin investieren, die überzeugendste Intranetlösung auf dem Markt anzubieten, um allen Unternehmen dabei zu helfen, ihren Übergang zum digitalen Arbeitsplatz auf der Microsoft Office 365 Plattform zu beschleunigen.

