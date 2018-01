WKÖ: Goldene Ehrennadel für LH a.D. Ratzenböck und Purtscher

Leitl würdigt beide Alt-Landeshauptleute mit der höchsten Auszeichnung der österreichischen Wirtschaft für herausragende Verdienste

Wien (OTS) - Zwei herausragenden österreichischen Landeshauptleuten a.D., nämlich Dr. Josef Ratzenböck und Dr. Martin Purtscher, verlieh heute, Mittwoch, Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, die Goldene Ehrennadel der österreichischen Wirtschaft: „Beide Landeshauptleute haben auf der politischen Ebene in Österreich die entscheidenden Vorstöße für einen Beitritt Österreichs zur Europäischen Union gesetzt. Sie haben zuerst die Meinung innerhalb der ÖVP geformt, dann auch den Koalitionspartner SPÖ in der Bundesregierung überzeugen müssen. Ohne ihre Mitwirkung wäre der Beitritt zur Europäischen Union zumindest nicht so rasch gekommen und hätte damit Österreich wertvolle Chancen genommen“, so Leitl.

Daneben würdigte der WKÖ-Präsident die beiden als „Landeshauptleute, die auch in ihren Bundesländern europapolitisch klare Akzente“ gesetzt haben: Martin Purtscher durch die Gründung der ersten österreichischen Euregio, einer grenzüberschreitenden Regionalkooperation zwischen Vorarlberg und Baden-Württemberg. Landeshauptmann Ratzenböck durch einen Entschließungsantrag im OÖ Landtag an die Bundesregierung, die dringend notwendige Zukunftsweichenstellung eines vollen EU-Beitritts Österreichs umgehend vorzunehmen. In Oberösterreich wurde auch europaweit die erste trilaterale Euregio begründet zwischen Oberösterreich, Ostbayern und Südböhmen.

„Sowohl Dr. Ratzenböck als auch Dr. Purtscher sind der europäischen Friedensidee aus persönlicher Erfahrung zutiefst verbunden. 30 Jahre nach diesen entscheidenden Impulsen und mutigen politischen Handlungen will die Wirtschaft Danke sagen und daran erinnern, dass heute die Hälfte des Wohlstandes unseres Landes aus Europa kommt. Europäische Union, Euro und EU-Erweiterung waren die entscheidenden Voraussetzungen, dass Österreich ein von niemandem erwartetes Wirtschaftswunder erleben durfte“, unterstrich der WKÖ-Präsident.

Die Goldene Ehrennadel der Wirtschaftskammer Österreich wird für außerordentliche Verdienste um die österreichische Wirtschaft, das Land und seine Menschen verliehen. Der Beschluss erfolgt durch das Präsidium der Wirtschaftskammer Österreich. Vergeben wird die Goldene Ehrennadel seit dem Jahr 2005. (PWK017/us)

