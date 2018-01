Nora Waldstätten als „Die Toten vom Bodensee“-Kommissarin unter Verdacht

In einem neuen ORF/ZDF-Fall am 13. Jänner in ORF eins

Wien (OTS) - Bis zu 759.000 Zuseherinnen und Zuseher waren dabei, als Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin die ersten fünf Fälle der gleichnamigen ORF/ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ lösten. In doppelter Mission geht das österreichisch-deutsche Ermittlerduo erneut auf Verbrecherjagd, wenn am 13. Jänner 2018 der sechste („Der Wiederkehrer“) und am 3. Februar der siebente („Die vierte Frau“) Film jeweils um 20.15 Uhr in ORF eins zu sehen sind. Ins Visier der Ermittlungen gerät zum Auftakt Kommissarin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) selbst: Denn die Kugel im Kopf des Opfers stammt aus ihrer Dienstwaffe. Der Tote hatte das Verschwinden von Hannahs Vater vor 20 Jahren im Fokus – lebt ihr Vater etwa noch?

Stefan Pohl steht den Cops in beiden Filmen wieder als Gerichtsmediziner zur Seite, erneut mit dabei sind auch Hary Prinz (auch am 20. Jänner im Landkrimi „Steirerkind“ in ORF eins) und Inez Bjørg David. In Episodenrollen sind u. a. August Schmölzer, Peter Kremer, Stefanie Stappenbeck, Ulrike Beimpold, Alexander Strobele und Christian Strasser zu sehen. Hinter der Kamera steht ein bewährtes Team: Regie führte Hannu Salonen nach Drehbüchern von Timo Berndt. „Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Graf-Film mit Rowboat Film in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Land Vorarlberg.

Nora Waldstätten: „Ein Riesenkomplott, dessen Verzweigungen skrupellos und abscheulich sind“

„Die nächsten beiden Fälle stellen Hannah vor große Herausforderungen“, gibt Hauptdarstellerin Nora Waldstätten schon einen ersten Einblick in die neuen Fälle. „Denn als sie im Krankenhaus aus ihrer Bewusstlosigkeit aufwacht, erfährt sie, dass ein Mann durch einen Schuss aus ihrer Dienstwaffe gestorben ist. Jener Mann, den sie heimlich – in der Hoffnung, Antworten aufs Verschwinden ihres Vaters zu finden – observiert hat und dessen Tasche nun verschwunden ist. Es muss also noch jemand da gewesen sein, der die Tasche gestohlen und den Mord begangenen haben muss. Bloß wer? Und warum? Hannah ist einem Riesenkomplott auf der Spur, dessen Verzweigungen skrupellos und abscheulich sind. Und im Zentrum all dessen ein Geist? Denn für Momente glaubt sie, ihren Vater in der Spiegelung im Glas gesehen zu haben. Auch verschwinden Dokumente und Unterlagen aus ihrer Wohnung. Woran kann Hannah noch glauben? In dieser extremen Situation steht ihr Oberländer bei und erweist sich einmal mehr als ihr Freund.“

Und Waldstätten weiter: „In ,Der Wiederkehrer‘ holt Hannah ihre Vergangenheit ein. Die Geister, die sie rief, und deren erschütternder Wahrheit sie nun in die Augen blicken muss. Sie muss in den nächsten beiden Folgen über sich hinauswachsen, Hürden nehmen und sich den Dingen stellen. All das bietet die Möglichkeit für einen gewissen Neuanfang. Doch erst muss sie durch einiges durch. Die Dreharbeiten waren dementsprechend intensiv. Doch dank meines wunderbaren Kollegen Matthias Koeberlin gab es einiges zu lachen in den Drehpausen – und auch die wunderschöne Natur Vorarlbergs hat mich wieder reich beschenkt. Auch war es eine große Freude, mit so tollen Kollegen wie Alexander Strobele, Ulrike Beimpold, Gregor Bloéb und Margarethe Tiesel zu spielen. Und sowieso und immer Matthias Koeberlin und Hary Prinz.“

August Schmölzer wieder unter den Ermittlern

Im ersten Film war August Schmölzer bereits zu sehen, für die sechste Folge stand er erneut vor der Kamera der ORF/ZDF-Reihe: „Gschwendner ist Chefinspektor, lebt alleine und ist eine in sich gespaltene Persönlichkeit. Einerseits ist da die väterliche Zuneigung zu Hannah, da er mit ihren Eltern befreundet war und Hanna als Polizistin gefördert hat. Im ersten Fall tritt Kommissar Gschwendner als Förderer und väterlicher Freund der frischgebackenen Kommissarin Hannah Zeiler auf, deren Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Andererseits ein knallharter Polizist. Im sechsten Fall übernimmt Gschwendner die Leitung der Ermittlungen in einem Mordfall. Im Zuge dessen ergeben sich immer mehr Hinweise auf mysteriöse Vorgänge den Tod Hannahs Eltern betreffend. Die Beziehung zwischen Hannah und ihrem väterlichen Freund Gschwendner gerät ins Schwanken, denn Gschwendner hat vor 20 Jahren eine sehr große Schuld auf sich geladen.“

Mehr zum Inhalt

„Der Wiederkehrer“ (Teil 6)

Auf der abgelegenen „Galgeninsel“ stirbt ein Mann durch einen Kopfschuss – ein neuer Fall für den deutschen Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und seine österreichische Kollegin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten). Doch diesmal ist Hannah persönlich involviert: Sie selbst war dem Mann an diesen Ort gefolgt und brutal niedergeschlagen worden, und die Kugel im Kopf des Toten stammt aus Hannahs Dienstwaffe. Hannahs früherer Mentor Gschwendner (August Schmölzer) glaubt fest an einen Selbstmord, doch wer hat dann die Tasche entwendet, die Hannah zuvor an dem Ort gesehen hat? Im Zuge der Ermittlungen zeigt sich bald eine erschütternde persönliche Verbindung: Der Tote wusste etwas über das Verschwinden von Hannahs Vater vor 20 Jahren – lebt ihr Vater etwa noch? Das Verhältnis der beiden Kommissare wird in ihrem sechsten gemeinsamen Fall auf eine harte Probe gestellt, bei der Oberländer am Ende eine folgenschwere Entscheidung treffen muss, die Hannahs Leben für immer bestimmen wird.

