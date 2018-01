SecurityDAM erweitert Angebot für Cloudsicherheit um Lösung für Schwachstellenanalyse

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - SecurityDAMs neue Lösung für Schwachstellenanalyse beruht auf technischen Möglichkeiten zur Verringerung von Risiken mittels einer kontinuierlichen Einschätzung von Sicherheitslücken bei Netzwerken und Online-Apps

SecurityDAM, ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen auf Cloudbasis, gab heute die Veröffentlichung von CyberDAM.VA bekannt, einer Cloudlösung für Schwachstellenanalyse, mit der Cybersicherheitsrisiken leichter aufgespürt, priorisiert und behoben werden können. Die neue Lösung ist eine Ergänzung von SecurityDAMs CyberDAM.DDoS - dem starken Angebot für DDoS-Schutz, das schon jetzt von führenden Unternehmen, MSSPs und Dienstanbietern weltweit eingesetzt wird.

Da sich Cyberangriffe zu einer massiven globalen Bedrohung entwickeln, sehen sich Unternehmen in sämtlichen Vertikalen dazu gezwungen, potenzielle Bedrohungen frühzeitig aufzuspüren und zu bewältigen, ehe sie sich zu Sicherheitslücken entwickeln. Eine Schwachstellenanalyse ist unumgänglich, um mögliche schwache Stellen in Netzwerken zu beheben, die verschiedene Ursachen haben können, wie z. B. laxe Sicherheitsbestimmungen, Fehlkonfigurationen, veraltete Software und Firmware bzw. Fehler im Anwendungscode.

SecurityDAM bietet Managed Security Service Providern (MSSPs) eine Möglichkeit zur Erweiterung ihres Serviceportfolios, indem sie dem CyberDAM.VA Service beitreten und diesen ihren Unternehmenskunden zur Verfügung stellen, indem sie eine individuell anpassbare White-Label-Lösung verwenden.

Für Unternehmen ist CyberDAM.VA

(https://www.securitydam.com/cyberdam-vulnerability-assessment/) eine

schnelle und effiziente Lösung, um Sicherheitslücken zu erkennen, Schwachstellen zu beheben und Sicherheitsstandards einzuhalten -durch eine einfache Anmeldung bei einem leistungsstarken Onlineportal, das ein praktisches Dashboard, Berichte und Benachrichtigungen bietet.

Die umfassende Umgebungserfassung erkennt Hardware-/Software-Server und Netzwerkgeräte in Rechenzentren, Hosting- oder Cloudservices, indem sie Tausende von einmaligen Testläufen mit anpassbarer Scantiefe und wählbarem Erfassungsniveau ausführt, um Sicherheitslücken aufzuspüren.

Der gründliche Onlineanwendungs-Scan erkennt Sicherheitslücken bei Onlineanwendungen, darunter die wichtigsten zehn Schwachstellen laut OWASP

Berichte zur Risikopriorisierung und -behebung zeigen für alle Assets einen Schwachstellenwert an - ob Netzwerkelement oder Onlineanwendung - und ermöglichen es so, die größten Risiken mitsamt Behebungsempfehlungen hervorzuheben

Planmäßige Scans garantieren ein kontinuierliches Erkennen von Risiken anhand einer Reihe regelmäßig aktualisierter Tests

Cloud Delivery ermöglicht eine mühelose Lösung mit schnellem Onboarding und keinerlei CAPEX- oder Wartungskosten

"Unsere neue Lösung für Schwachstellenerkennung ist Teil unserer strategischen Expansion für ein größeres Angebot an cloudbasierten Sicherheitslösungen, die sich unsere starken Fachkenntnisse in der Cybersicherheitsbranche zunutze machen", so Eran Ziv, CEO von SecurityDAM. "Über unser White-Label-Angebot für MSSPs bietet es unseren Partnern zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten", merkte er an.

Kostenlose Testversion und Paketpreise

Die CyberDAM.VA Lösung steht in einer kostenlosen Testversion

(https://www.securitydam.com/free-trial/) zur Verfügung. Im Rahmen

der Veröffentlichung bietet SecurityDAM darüber hinaus einmalige Paketpreise bei einem Sofortkauf über die Website.

Über SecurityDAM

SecurityDAM ist ein führender Anbieter von erstklassigen Sicherheitslösungen auf Cloudbasis und hilft Unternehmen dabei, das bestmögliche Sicherheitsniveau zu erreichen. CyberDAMs Programmsuite aus robusten Lösungen sichert etliche der komplexesten Netzwerke der Welt und stellt sich Cybersicherheitsproblemen wie Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffe sowie Schwachstellenanalyse für Netzwerke/Anwendungen. Mit unserer Multitenant-Managementplattform, einem weltweiten Netzwerk von Scrubbing-Zentren und SOC-Diensten bieten wir konkurrenzlose Sicherheitslösungen für Netzwerke und Dienstanbieter.

SecurityDAM verwendet weltweit führende Experten für IT und Wirtschaft, die umfangreiche Kenntnisse in der Netzwerk- und Cybersicherheitsbranche besitzen. Das im Privatbesitz befindliche Unternehmen SecurityDAM wird von einem prominenten und erfahrenen Vorstand geleitet und ist Teil des internationalen Konzerns RAD. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.securitydam.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @SecurityDAM (https://twitter.com/SecurityDAM) und Linkedin

