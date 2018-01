Fortsetzung für „Pixel, Bytes & Film“ – Erstausstrahlung der Vorjahresprojekte ab 14. Jänner in ORF III

Förderprogramm von Bundeskanzleramt Österreich, ORF III, Akademie der bildenden Künste Wien und ARTE Creative unterstützt zehn neue Projekte

Wien (OTS) - Für die erfolgreiche Förderinitiative „Pixel, Bytes & Film – Support und Training für experimentellen Film im transmedialen Kontext“ wurden von einer Fachjury insgesamt zehn neue Konzepte ausgewählt, die heuer realisiert und Anfang 2019 präsentiert werden. Österreichische wie internationale junge Künstler/innen waren bis Mitte Oktober 2017 aufgerufen, an der Ausschreibung teilzunehmen. Das Programm wird bereits seit einigen Jahren vom Bundeskanzleramt Österreich, von ORF III Kultur und Information, ARTE Creative und der Akademie der bildenden Künste Wien in Kooperation durchgeführt und zielt auf eine filmische und künstlerische Auseinandersetzung mit neuen digitalen Medien ab.

66 Einreichungen zeigten auch dieses Mal das große Interesse seitens der Kunstschaffenden. Die ausgewählten Projekte reflektieren Themen wie künstliche Intelligenz, YouTube-Ästhetik, Mythen im Post-Internet-Zeitalter, biotechnologische Experimente und Massenphänomene in sozialen Medien. Die zehn erfolgreichen Einreichungen stammen von Iris Borovcnik, Peter Fritzenwallner, Clemens Kogler, Jennifer Mattes, Peter Moosgaard und Karin Ferrari, Marlies Pöschl, Reinhold Benedict, Elena Schwarz und Judith Barfuss, Admir Selimovic und Anna Vasof. Der Auswahljury gehörten neben Vertreterinnen und Vertretern der Kooperationspartner Gerfried Stocker (Ars Electronica) sowie die Filmemacher/innen Bettina Henkel, Martina Theininger und Christoph Schwarz an.

Die neuen innovativen Projekte werden mit einer Fördersumme von jeweils 12.000 Euro finanziert. Während der einjährigen Projektlaufzeit werden die ausgewählten Kunstschaffenden im Rahmen mehrerer Workshops – durchgeführt vom Zentrum für Wissenstransfer – unterstützt und begleitet. Die Teilnehmer/innen erhalten hier Know-how zu Medienformaten, Produktionstechniken und Verwertungsmöglichkeiten.

Die fertigen Arbeiten werden ab Jänner 2019 in ORF III präsentiert. Außerdem werden sie nach Ausstrahlung sieben Tage lang in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) abrufbar sein. Neue Ausgaben der bereits fertiggestellten Werke des Projektjahres 2017 sind ab 14. Jänner 2018 – immer am zweiten Sonntag des Monats um die Mittagszeit – unter „Pixel, Bytes & Film – Artist in Residence“ zu sehen. Der deutsche Künstler Philipp Hamann eröffnet den Premierenreigen mit seiner Arbeit „All the Time We Need“ (Sonntag, 14. Jänner, 11.55 Uhr). Darin verfasst er digitale Briefe an seine Tochter und seinen Großvater, den er nur über mediale Hinterlassenschaften kennengelernt hat.

