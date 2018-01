teletext.ORF.at in neuem Gewand

Website des ORF TELETEXT noch userfreundlicher und in optimiertem Design

Wien (OTS) - Das ORF TELETEXT-Angebot im Internet wurde in den vergangenen Wochen einem Relaunch unterzogen und ist ab heute, Mittwoch, dem 10. Jänner 2018, unter der gewohnten Adresse http://teletext.ORF.at in einer neuen, im Design optimierten und noch userfreundlicheren Version für PCs und Laptops als auch für mobile Endgeräte abrufbar. Das bereits seit Herbst 2002 auch online verfügbare ORF TELETEXT-Angebot präsentiert sich damit ab sofort in modernem Look und mit Zusatzfeatures.

Die Neuerungen und Features im Detail:

-- Die optimierte Webversion zeigt den ORF TELETEXT in jenem Design, das man auch vom Fernseher gewohnt ist.

-- Die jeweilige Teletext-Seite rückt in den Mittelpunkt, wird deutlich größer dargestellt, die Navigation vereinfacht.

-- Die Nutzung für blinde und sehbehinderte Menschen wurde verbessert, sodass entsprechende Screenreader die ORF TELETEXT-Seiten nun einfacher auslesen können.

-- Für Fragen, Wünsche, Anregungen gibt es unter „Kontakt“ einen direkten Link zum Kontaktformular des ORF-Kundendienstes.

-- Wie schon bisher können auf der Website http://teletext.ORF.at und über die App weiterhin die einzelnen Kategorien bzw. Magazine des ORF TELETEXT direkt angewählt werden. Ebenso kann zwischen den Teletextangeboten von ORF eins, ORF 2, ORF III Kultur und Information und ORF SPORT + gewählt werden.

-- Für die mobile Nutzung steht ab sofort – neben der seit 2016 verfügbaren App – auch eine eigene teletext.ORF.at-Version für mobile Browser bereit, die verschiedene Displaygrößen und -formate berücksichtigt und eine verbesserte Bedienbarkeit auf kleinen Devices ermöglicht.

Ing. Michael Götzhaber, Technischer Direktor des ORF: „Der ORF TELETEXT wird auch per Web und App gerne und häufig genutzt. Die aktuellen Anpassungen mit einer speziell adaptierten Usability und in optimiertem Design werden dazu beitragen, diesen Erfolg auf neuen Plattformen und Endgeräten fortzuführen und auszubauen.“

Thomas Prantner, ORF-Onlinechef: „Die neu gestaltete Website des ORF TELETEXT ist ein ideales Beispiel dafür, wie ein jahrzehntelang bewährtes Medium und Serviceangebot auch in den neuen Medien modern und userfreundlich präsentiert werden kann.“

Mag. Karl Pachner, Geschäftsführer ORF Online und Teletext: „Die erstaunliche Entwicklung der Nutzung des ORF TELETEXT im Web und als App zeigt, wie zukunftsfähig dieses seit bald 38 Jahren bestehende Informationsangebot ist.“

Der ORF TELETEXT – auch im Web und als App erfolgreich

Der ORF TELETEXT bietet dem Publikum via Fernsehgerät laufend aktualisierte Informationen und Services auf Knopfdruck. Mit dem Relaunch der bereits seit Herbst 2002 bestehenden Website http://teletext.ORF.at und der seit März 2016 kostenlos in den App-Stores für iOS und Android zur Verfügung stehenden App wird das gesamte ORF TELETEXT-Angebot einschließlich zahlreicher userfreundlicher Features auch für PCs, Laptops, Smartphones und Tablets optimiert bereitgestellt.

Das ORF TELETEXT-Angebot im Internet und die ORF TELETEXT-App werden zusätzlich zum traditionellen Angebot am TV-Gerät sehr gut angenommen und erreichten im Jahr 2017 laut interner Statistik in Summe durchschnittlich 280.000 Unique Clients, 2,2 Millionen Visits, bzw. 26,3 Millionen Page-Impressions pro Monat.

