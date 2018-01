SPÖ-Frauen gratulieren Helga Konrad zum 70. Geburtstag

Ehemalige Frauenministerin und Initiatorin der Halbe-Halbe-Kampagne treibt den internationalen Kampf gegen Frauenhandel voran

Wien (OTS/SK) - „Im Namen der SPÖ-Frauen gratulieren wir Helga Konrad sehr herzlich zu ihrem 70. Geburtstag“, sagten heute, Mittwoch, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner.****

„Viele – auch junge - Frauen sprechen uns heute noch begeistert auf die Kampagne ‚Ganze Männer machen Halbe-Halbe‘ an, die Helga Konrad als Frauenministerin in den 90-er Jahren gestartet hat“, so Heinisch-Hosek und Brunner. Die Kampagne mit Fernsehspots, Plakaten, T-Shirts und vielen Materialien hat einen substantiellen Beitrag zur Bewusstseinsbildung geleistet. „Als direkte Nachfolgerin von Johanna Dohnal als Frauenministerin hat sich Helga Konrad damit bewusst als Feministin positioniert und bei den Gegnern der Frauenbewegung einen großen Aufruhr und wütende Reaktionen ausgelöst. Trotz der Widerstände wurde der Weg für wichtige frauenpolitische Errungenschaften geebnet, wie zum Beispiel die Gleichstellung der Geschlechter in der Verfassung“, so Heinisch-Hosek. 1999 wurde die Pflicht zur Ausgewogenheit der Führung des gemeinsamen Haushalts in das Ehe- und Familienrecht aufgenommen.

„Helga Konrad setzt sich unermüdlich und hartnäckig für Frauenrechte ein. Sie koordiniert ein internationales Projekt, das sich umfassend mit der Prävention und dem Kampf gegen Frauenhandel beschäftigt“, betont Brunner. Von 2000 bis 2004 war Helga Konrad Vorsitzende der EU- Stabilitätspakt-Task Force gegen Menschenhandel für Südosteuropa, von 2004 bis 2006 erste Sonderbeauftragte der OSZE – Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Als internationale Konsulentin berät sie Regierungen, Behörden, Parlamente, NGOs und internationale Organisationen im Kampf gegen alle Formen von Menschenhandel. (Schluss) sc

