Wirecard arbeitet mit der US-Jobplattform Moonrise zusammen, um sofortige Zahlungen für Gig-Economy-Mitarbeiter zu ermöglichen

Moonrise ist ein Startup von American Family Insurance

Aschheim (München)/Conshohocken (Pennsylvania) (ots) - Wirecard, einer der führenden Anbieter digitaler Finanztechnologie, gibt heute die Partnerschaft mit Moonrise - einem amerikanischen Gig-Economy-Startup von American Family Insurance - bekannt, um kostenlose und sofortige Zahlungsoptionen für freie Arbeitnehmer anzubieten.

Moonrise vermittelt Arbeitskräfte in die Verwaltung, Gastronomie, Hotellerie und andere Dienstleistungsbereiche, um ihr Einkommen aufzubessern. Wirecard wird hierzu Zahlungskarten ausstellen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss eines Auftrags auf ihr Gehalt zuzugreifen. Auf diese Weise gewährleistet die Partnerschaft die Bezahlung am selben Tag, ohne Gebühren für die Arbeitnehmer. Treueprämien und andere Mehrwertfunktionen werden in das Programm zukünftig integriert.

Deirdre Ives, Managing Director von Wirecard North America, sagt:

"Als Treiber von digitalen Zahlungsprozessen freuen wir uns, den wachsenden Marktanforderungen nach schnelleren, einfacheren Bezahllösungen gerecht zu werden, die sich aus der sich rapide entwickelnden Gig-Economy ergeben. Durch Echtzeit-Zugriff auf Zahlungsoptionen erhalten die Freiberufler mehr Kontrolle über ihre Finanzen und generell immer mehr Autonomie. Dass wir nun in Partnerschaft mit Moonrise diesen Service anbieten, passt perfekt zu unserer Kernkompetenz, die Geschwindigkeit und Effizienz der Zahlungssysteme durch innovative Technologien zu steigern."

Kara Kaplan, Mitgründerin und CEO von Moonrise, fügt hinzu: "Für Arbeitgeber kann die Nutzung einer zuverlässigen On-Demand-Belegschaft erfolgsentscheidend sein. Und Arbeitnehmern kann die Fähigkeit, ab und an einen Job anzunehmen, ermöglichen, ihre Finanzen im Griff zu behalten. Wirecard ist einer unserer stärksten Partner. Es war einfach, das Projekt umzusetzen, weil sie sofort verstanden haben, was unsere Mission ist."

Moonrise ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von American Family Insurance, einem Versicherungsunternehmen aus Wisconsin im Wert von 23 Milliarden US-Dollar. Es wurde gegründet, als das Innovationsteam von American Family einem Teil ihrer Versicherungsnehmer helfen wollte, ihre Finanzen so einfach und schnell wie möglich zu verwalten. American Family wollte herausfinden, wie das Unternehmen seinen Kundenstamm, seine Partnerbeziehungen und sein Kapital noch besser nutzen kann. Daher hilft Moonrise Arbeitgebern und schickt verfügbare Gigs per Textnachricht an vorab geprüfte Arbeitnehmer, welche die gesuchten Job-Qualifikationen erfüllen.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Moonrise:

Moonrise verbindet hart arbeitende, motivierte Menschen, die ihr Einkommen aufbessern möchten, mit angesehenen Arbeitgebern, die kurzfristig Schichten besetzen müssen. Moonrise versteht einerseits, welche Barrieren es gibt, wenn man versucht, über die Runden zu kommen, und andererseits die Hindernisse, mit denen Arbeitgeber beim Finden guter Arbeitskräfte konfrontiert sind. Moonrise ist der Ansicht, dass Menschen, die ihre Finanzen im Griff haben, bessere und zuverlässigere Mitarbeiter sind. Ganz gleich, ob es darum geht, jemandem zusätzliche 60 Dollar für Lebensmittel zu beschaffen oder sechs weitere Arbeitskräfte in der Lagerhalle bereitzustellen -Moonrise setzt alles daran, sowohl Arbeitnehmern als auch Unternehmen bedarfsgerecht zu helfen. Nähere Informationen über Moonrise finden Sie unter www.moonrise.works.

