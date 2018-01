Hisense bringt Unglaubliches zur CES 2018

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Hisense, ein globaler Technologieführer, stellte heute auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada, seine globale Markenvision 2018 vor. In diesem Jahr wird Hisense seine Expansion fortsetzen, indem es im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM) unglaubliche Erlebnisse in seiner breiten Produktpalette für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik bietet, intuitive Benutzeroberflächen weiter entwickelt und wichtige Markenpartnerschaften umsetzt.

Hisense blickt auf eines der erfolgreichsten Jahre in der Unternehmensgeschichte zurück, das durch umfangreiche Produkterweiterungen und branchenführende Innovationen, insbesondere im Bereich Laser-TV, gekennzeichnet war. Hisense brachte seinen 100" Hisense 4K Ultra HD Smart Laser-TV in den USA auf den Markt. Seit der CES 2014 hat Hisense kontinuierlich neue Laser-TV-Modelle auf den Markt gebracht: von der 1080p 100"-Klasse bis zur 4K 100"-Klasse, vom 100"-Dual Color bis zu den kleineren 88"-4K und 80"-4K und es werden noch viele folgen. Diese hohe Geschwindigkeit bei der Einführung neuer Produkte zeigt die Stärke und den Status von Hisense in der Branche. "Wir gehen davon aus, dass Laser-TV in den nächsten drei Jahren die am schnellsten wachsende Kategorie im Segment der Großbildfernseher sein wird und dass Hisense sehr gut positioniert ist", sagte Hr. Liu Hongxin, President der Hisense Group.

Im Jahr 2018 feiert Hisense die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM) als offizieller TV-Sponsor eines der größten Sportereignisse der Welt. Die Weltmeisterschaft, die von leidenschaftlichen Fans rund um den Globus verfolgt wird, zieht alle vier Jahre Milliarden von Zuschauern an. Aus diesem Grunde wurden das Hisense U7 ULED-TV, das World Cup Special Edition-TV und das Hisense U9 ULED-TV, das World Cup Limited Edition-TV, auf der Pressekonferenz vorgestellt. Hisense wird seine Displaytechnologie und sein Produkt aktiv in die Anforderungen des Turniers integrieren, mit dem Ziel, Menschen auf der ganzen Welt Zugang zum besten Fußballerlebnis im Fernsehen zu bieten.

Im Mittelpunkt des Hisense Fußballerlebnisses steht auch die exklusive Weltmeisterschaftsanwendung, ein dynamischer Content-Hub für alles, was Fußball in ausgewählten Regionen der Welt zu bieten hat. In den USA wird diese Anwendung die FOX Sports GO: 2018 FIFA World Cup(TM) Edition App sein, die exklusiv auf den neuen Hisense Smart-TV Produkten vorgeladen sein wird.

Neben dem Angebot exklusiver und HDR-Weltmeisterschaftsinhalte auf Hisense TV-Produkten für Verbraucher wird Hisense seine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM) Kreativkampagnen für die Überseemärkte von Hisense entwickeln und Fan-Aktivitäten in Russland mit Lagardère Sports, einer führenden globalen Sportmarketinggruppe, durchführen, um Hisense mit seinen Kunden und Fußballfans auf der ganzen Welt zu verbinden und ein Premium-Fußballfest vor Ort, online und vor Hisense TVs als unvergessliches Fan-Erlebnis zu feiern. Hisense wird eine integrierte Marketingkommunikationskampagne starten, die Premium-Fußballtalente mit TVCs, Point-of-Sales-Aktivitäten, digitalen Inhalten und Social-Media-Engagement umfasst, mit dem Ziel, Hisense und seine Produkte nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM) weltweit mit Milliarden Menschen zu verbinden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/626212/Hisense.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Katie Wang

+86-532-8087-8341

wangkaidi @ hisense.com