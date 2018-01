Neue Generaldirektorin bei OMV Petrom

Der Aufsichtsrat der OMV Petrom S.A. hat in seiner heutigen Sitzung Christina Verchere (46) zur neuen Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektorin der OMV Petrom bestellt. Der Unternehmenssatzung folgend gilt die Ernennung für den Zeitraum von Mariana Gheorghes verbleibender Amtszeit, die regulär bis zum 16. April 2019 gedauert hätte. Christina Verchere hat die Bestellung angenommen. Sie wird die neue Position abhängig von ihrer Verfügbarkeit, jedoch spätestens ab 21. Mai 2018, übernehmen.

Vor der heutigen Aufsichtsratssitzung hat Mariana Gheorghe ihr Mandat als Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der OMV Petrom zurückgelegt. Ihr Verzicht wird wirksam sobald ihre Nachfolgerin ihr Amt antritt, spätestens jedoch am 20. Mai 2018.

In den kommenden Monaten werden Christina Verchere und Mariana Gheorghe eng zusammenarbeiten, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen und das Unternehmen bei der Realisierung seiner ambitionierten Wachstumsziele zu unterstützen.

Rainer Seele, Aufsichtsratsvorsitzender der OMV Petrom S.A. und Generaldirektor der OMV Aktiengesellschaft: „Christina Verchere ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit in der Öl- und Gasindustrie und verfügt über ein beeindruckendes, umfassendes Branchenverständnis. Wir freuen uns, dass sie den OMV Konzern als Generaldirektorin der OMV Petrom S.A., unserer wichtigsten Tochtergesellschaft, verstärken wird. Die Entscheidung des Aufsichtsrats für Christina Verchere wurde nach umfassender Evaluierung interner und externer Kandidatinnen und Kandidaten getroffen. Die OMV Petrom hat sich unter der Leitung von Mariana Gheorghe im vergangenen Jahrzehnt zu einem international wettbewerbsfähigen und hoch profitablen Unternehmen gewandelt. Wir möchten Mariana Gheorghe deshalb von Herzen für ihr Leadership und ihre starke Performance in den letzten zwölf Jahren danken.“

Mariana Gheorghe, Generaldirektorin und Vorstandsvorsitzende der OMV Petrom S.A.: „Nach sehr intensiven zwölf Jahren mit OMV Petrom ist für mich der richtige Zeitpunkt zu gehen. Für Christina Verchere und eine neue Generation von Führungskräften ist es die Chance, am Aufbau eines großartigen Unternehmens weiter zu arbeiten. Es war mir eine Ehre bei der Transformation der OMV Petrom und der Entwicklung ihres Wachstumspotenzials involviert gewesen zu sein.“

Christina Verchere, die designierte Generaldirektorin und Vorstandsvorsitzende der OMV Petrom S.A. zu ihrer Bestellung: „OMV Petrom ist ein bemerkenswertes Unternehmen mit viel Potenzial, breitem Know-how sowie erstklassigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich freue mich darauf, diese Verantwortung zu übernehmen und meinen Lebensmittelpunkt nach Bukarest zu verlegen.“

Nach ihrem Wirtschaftsstudium an der Universität Aberdeen in Schottland, startete Christina Verchere 1993 ihre Karriere und arbeitet nunmehr seit über 20 Jahren für einen großen Öl- und Gaskonzern. Sie hatte zahlreiche Führungspositionen in Großbritannien, den USA und Kanada inne. Seit 2014 ist sie Regional President des Asiatisch-pazifischen Raums mit Sitz im indonesischen Jakarta.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl & Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 19 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.500 im Jahr 2016 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio. 2016 lag die Tagesproduktion bei rund 311.000 boe/d. Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio Tonnen und per Juni 2017 über mehr als 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2016 hat die OMV in etwa 109 TWh Gas verkauft.

