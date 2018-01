bz-Wiener Bezirkszeitung: Neues Konzept zum 35. Geburtstag

Noch mehr Bezirksnachrichten, neue „Lebenswelten” und Veranstaltungsreihe in den Bezirken

Wien (OTS) - Die bz-Wiener Bezirkszeitung feiert heuer ihren 35. Geburtstag. Gleichzeitig mit dem Jubiläum präsentiert sich die erfolgreiche Wiener Wochenzeitung bei ihren Leserinnen und Lesern mit einem neuen, zukunftsweisenden Konzept: Dem zentralen Nutzenmotiv der Leser entsprechend verstärkt die bz den Fokus auf lokale Nachrichten aus dem Bezirk mit zusätzlichen vier Seiten pro Ausgabe - und das ab sofort gleich ganz vorne in der Zeitung.

Doch was bedeutet „lokal” in einer Stadt wie Wien? Das Leben der Menschen verläuft vor allem in der Großstadt nicht ausschließlich innerhalb der Bezirksgrenzen. Wohn- und Arbeitsort sowie das private Lebensumfeld erstrecken sich meist über mehrere Bezirke. Diesem Umstand wird die bz in der neuen Kategorie „Lebenswelten” gerecht. Neben dem jetzt noch umfangreicheren Bezirksteil werden zusätzlich jeweils zwei bis drei Bezirke in neun Lebenswelten zusammengefasst, in denen dann Bezirksgeschichten mit Relevanz für dieses größere Gebiet zu lesen sind.

Darüber hinaus sind selbstverständlich wienweite Themen wie Politik, Verkehr, Wohnen, Familie, Sport und Bewegung, Genuss, Lifestyle und Kultur auch weiterhin fixer Bestandteil der wöchentlichen bz.

„Wir überraschen in diesem Jubiläumsjahr unsere Leserinnen und Leser mit einem ganzen Paket an Neuerungen, stellen dabei stets den Leser-Service in den Vordergrund und wollen unseren Lesern dadurch noch mehr Nutzen bieten”, sagt bz-Geschäftsführer Maximilian Schulyok über die neue bz. „Einhergehend mit den neuen Inhalten haben wir die bz auch optisch weiterentwickelt und setzen auf ein noch Leser-freundlicheres Layout.”

Und ganz im Sinne ihres Claims „Einfach näher dran” startet die bz heuer eine Eventreihe mit 23 lokalen Veranstaltungen in den Bezirken: „Wir wollen die Interessen unserer Leserinnen und Leser ernst nehmen, ihnen Gehör verschaffen und somit tatsächlich noch näher an sie heranrücken. Wir werden in jedem Bezirk ein Thema aufgreifen, dass die Menschen dort besonders bewegt, und mit einer Diskussionsveranstaltung vor Ort dafür sorgen, dass Lösungen im Sinne unserer Leser erreicht werden können.”

Doch die Neuerungen bringen nicht nur Vorteile für die zahlreichen Leserinnen und Leser der bz. Auch für die werbetreibende Wirtschaft hat die bz ein neues Angebot: „Unsere Lebenswelten sind auch für Kunden besonders attraktiv, da sie dem Einzugsgebiet der Wirtschaftstreibenden in den Bezirken entsprechen”, sagt Maximilian Schulyok. „Neben der Buchung einzelner Bezirke sowie der Gesamtausgabe steht Kunden nun auch das Modell der Lebenswelten zur Auswahl, und das zu einem äußerst attraktiven Tarif.”



Die bz-Wiener Bezirkszeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

RMA – Regionalmedien Austria AG:

Die RMA AG steht österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereint unter ihrem Dach insgesamt 127 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, meine WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie acht Zeitungen der Kärntner Regionalmedien und den Grazer. Im digitalen Bereich bieten die Portale meinbezirk.at, grazer.at und kregionalmedien.at lokale und regionale Inhalte. Ergänzend dazu stellt die RMA mit der Mini Med-Veranstaltungsreihe, dem Magazin Hausarzt und gesund.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

