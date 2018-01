MediaTek bietet fortschrittliche Funklösungen für intelligente Geräte im vernetzten Haushalt von heute

Las Vegas (ots/PRNewswire) - MediaTek, ein weltweit führendes Halbleiterunternehmen, gab heute bekannt, dass globale Marken wie ASUS, D-Link und andere die Chipsätze von MediaTek bei der Entwicklung fortschrittlicher Gigabit Wi-Fi-Konnektivität für Premium-Router und Geräte nutzen werden, die den gesamten Haushalt abdecken. Diese neuen Geräte werden eine sichere und leistungsstarke drahtlose Abdeckung für angeschlossene Geräte wie PCs, Smartphones, Fernseher und AI-gestützte intelligente Haushaltsgeräte, z. B. sprachgesteuerte intelligente Lautsprecher, im gesamten Haushalt gewährleisten. MediaTeks solides Portfolio an System-on-Chips (SoCs) Konnektivität bietet erstklassige Funktionen, einschließlich Unterstützung von intelligenten Wi-Fi-Mesh-Technologien, erweiterte Sicherheit und einfache Einrichtung über Bluetooth 5.0.

"Da die Zahl der intelligenten Geräte sprunghaft ansteigt, wenden sich die Verbraucher an Gigabit Wi-Fi-Netzwerkgeräte, um die Geschwindigkeit und Bandbreite bereitzustellen, die sie für ihre vernetzten Haushalte benötigen", sagte Tenlong Deng, General Manager des Wireless Device Geschäftsfeldes von ASUS. "Unsere neuen intelligenten Router, die auf den vielseitig nutzbaren Chipsätzen von MediaTek basieren, ermöglichen es unseren Kunden, blitzschnelle Gigabit Wi-Fi-Verbindungen und komplette Haushaltsvernetzung mit integrierter Sicherheit schnell einzurichten und zu genießen."

MediaTeks Suite von hochintegrierten Wi-Fi-Chipsätzen umfasst die Modelle MT7615, MT7621 und das neueste Netzwerk-SoC, MT7622. MT7622, das weltweit erste 4x4 802.11n und Bluetooth 5.0 SoC, verfügt über einen dedizierten Wi-Fi-Netzwerkbeschleuniger und bietet ultimative Flexibilität für Hersteller, die Premium-Netzwerkgeräte bauen. Das MT7622 ist selbst bei gleichzeitiger Unterstützung mehrere Benutzer leistungsstark und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, intelligente Servicequalität (QoS) für Streaming und das Management von Edge-Geräten, intelligentes Roaming, dynamische Bandsteuerung und Bluetooth-befähigte, einfache Geräteeinrichtung.

"Unsere Kunden erwarten eine nahtlose Konnektivität für alle ihre Geräte, egal ob sie Filme streamen, spielen oder im Internet surfen", erklärte Anny Wei, CEO und President von D-Link. "MediaTeks MT7622 Chipsatz ermöglicht es unseren leistungsstarken AC4300 Routern, die Verbindungsgeschwindigkeit zu mehreren Geräten gleichzeitig im ganzen Heim zu maximieren."

"MediaTeks Konnektivitätstechnologie ist der Eckpfeiler des Ökosystems eines intelligenten Haushalts und bietet flexible, hocheffiziente Chipsätze für Router und Repeater, Wi-Fi im ganzen Haushalt und Home Automation Gateways für das vernetzte Erlebnis von Konsumenten mit starkem Verbrauch", sagte Alan Hsu, General Manager des Smart Home Device Geschäftsfeldes von MediaTek. "Unsere leistungsstarken Router-Lösungen ermöglichen es OEMs und Geräteherstellern, innovative, AI-unterstützte Heimnetzwerkprodukte mit verbesserter Sicherheit und einfacher Einrichtung über Bluetooth 5.0 für Sprachsteuerung zu entwickeln."

Heute versorgt MediaTek mit seinem starken Wi-Fi-Chipsatz-Portfolio bereits mehr als 50 Prozent aller intelligenten Geräte der Welt in vernetzten Haushalten. Als einer der Marktführer in fünf Marktsegmenten, darunter Netzwerkgeräte und der vernetzte Haushalt, hilft MediaTek Marken rund um die Welt, sich in der sich verändernden Elektroniklandschaft zurechtzufinden und intelligente, vernetzte Produkte zu liefern, die das Leben der Verbraucher einfacher machen.

Informationen zu MediaTek Inc.

MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigungsanlagen, das jedes Jahr 1,5 Milliarden vernetzte Geräte zum Laufen bringt. Wir sind eines der marktführenden Unternehmen bei der Entwicklung von innovativen Systems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home Entertainment, Konnektivität und Produkte für das Internet der Dinge (IoT). Unser Engagement für Innovation hat uns als eine treibende Kraft im Markt bei mehreren Schlüsseltechnologien positioniert, einschließlich höchst energieeffizienter Mobilfunktechnologien und fortschrittlicher Multimedialösungen für eine breite Palette von Produkten wie Smartphones, Tablets, Digitalfernseher, OTT-Boxen, Wearables und Automobillösungen. MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu, ihren Horizont zu erweitern und ihre Ziele leichter durch intelligente Technologien zu erreichen. Wir nennen diese Idee Everyday Genius und sie steht hinter allem, was wir tun. Besuchen Sie www.mediatek.com für weitere Informationen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressebüro von MediaTek: PR @ mediatek.com



Kevin Keating

MediaTek

+1- 206-321-7295



Joey Lee

MediaTek +886 3-567-0766 # 31602