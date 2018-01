Am 16.1. im ORF RadioKulturhaus: Friederike Mayröcker, Bernadette Haller & möström

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 16. Jänner um 19.30 Uhr lassen Friederike Mayröcker, Bernadette Haller und das Impro-Trio möström im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses bereits zum zweiten Mal komplexe Bilder in einem gemeinsamen Programm entstehen.

Die große österreichische Dichterin Friederike Mayröcker „zaubert seit Jahrzehnten Versatzstücke von Gehörtem, Gelesenem und Gesehenem (...) aus ihren mit Zetteln prall gefüllten Körben, pflückt mit Wäschekluppen befestigte Zitate aus ihrer Schreibstube und montiert sie mit ihren eigenen Weltgedanken“, so Lyrikerin Sonja Harter. Bernadette Haller ist Ärztin und hat Ende der 1980er Jahre das Haiku als ihre Ausdrucksform entdeckt, diese hat sie in Buchform wie in Lesungen veröffentlicht. Ihre Haikus sind ruhig, friedlich, sie scheinen über einer – wie immer gearteten – Realität zu schweben, in jedem Moment intensiv, aber oft mehr heftig als friedlich. möström, gegründet 2010, feilen daran, Organisation und Improvisation oder Vereinbarung und gegenseitige Inspiration ertragreich miteinander zu verknüpfen. Es entstehen dichte Klangbilder, gegenläufige Zeitstrukturen, fragile Miniaturen und Lärm. Die drei Musikerinnen Elise Mory (Keyboards), Tamara Wilhelm (DIY Electronics) und Susanna Gartmayer (Bass & Contra Alto Clarinet) verbindet die Freude an einer Unernsthaftigkeit innerhalb ernsthafter Klangforschung, sowie ein ehrfurchtslos eklektischer Zugang zur Musikgeschichte.

Friederike Mayröcker, Bernadette Haller & möström treten am Dienstag, den 16. Jänner gemeinsam im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Video-Livestream ist ebenfalls ab 19.30 Uhr unter http://radiokulturhaus.orf.at aktiv. Der Eintritt beträgt EUR 24,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

