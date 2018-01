Die Letten werden die Esten sein

Das neue Album des ERSTEN WIENER HEIMORGELORCHESTERS mit zwei Texten von ANTONIO FIAN

Als beste Band aller Zeiten bezeichnete Fritz Ostermayer (FM4) einmal das Erste Wiener Heimorgelorchester, eine österreichische Elektronik-Band, die seit 1994 ausschließlich auf Mini-Keyboards der Marken Casio, Yamaha, Bontempi u.v.a. Musik macht. Dass die humorvollen Texte der Band dabei nicht zu kurz kommen, beweist schon der Titel des neues Albums Die Letten werden die Esten sein, das am 17. Januar 2018 im Theater an der Gumpendorfer Straße (Wien) und am 3. Februar 2018 im Forum Stadtpark (Graz) präsentiert wird.

Eine weitere Spezialität der Band ist das Vertonen zeitgenössischer Schriftsteller. Nach Vertonungen von Andreas Okopenko, Clemens J. Setz u.a. sind es diesmal zwei Texte von Antonio Fian, aus dessen im Februar bei Droschl erscheinendem Lyrikband Mach es wie die Eieruhr. Fian wird bei der Präsentation auch einige Gedichte lesen.

Das Erste Wiener Heimorgelorchester, das 2009 mit Widerstand ist Ohm den FM4-Protestsongcontest im Wiener Rabenhof gewann und mit seinem Song Vaduz in Liechtenstein berühmt wurde, präsentiert damit sein achtes Album. Es erscheint als CD und Vinyl-LP im Vertrieb Hoanzl und als Download und ist ab 17. Januar im Handel erhältlich. Das Album Die Letten werden die Esten sein hat keinen Buchstaben zu viel - im Gegenteil: Es hat ein paar Buchstaben zu wenig.



Präsentation des neuen Albums des Ersten Wiener Heimorgelorchesters



mit einer Lesung von Antonio Fian

Datum: 17.01.2018, 20:00 - 22:00 Uhr

Ort: TAG - Theater an der Gumpendorfer Straße

Gumpendorfer Straße 67, 1060 Wien, Österreich

Url: http://dastag.at/produktionen/ewho/

Präsentation des neuen Albums des Ersten Wiener Heimorgelorchesters



mit einer Lesung von Antonio Fian

Datum: 03.02.2018, 20:00 - 22:00 Uhr

Ort: Forum Stadtpark

Stadtpark 1, 8010 Graz, Österreich

Url: http://www.forumstadtpark.at/

