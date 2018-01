Würth-Hochenburger übernimmt die Baustoffniederlassungen der Fa. Rudolf Kandussi GesmbH in Kärnten und Steiermark

BETRIEBSÜBERNAHME

Innsbruck/St. Veit a.d. Glan/ Scheifling (OTS) - Das österreichische Baustoffhandelsunternehmen Würth-Hochenburger GmbH übernimmt zum Stichtag 01.01.2018 die beiden Baustoffniederlassungen der Firma Rudolf Kandussi GesmbH in St. Veit an der Glan (Kärnten) und Scheifling (Steiermark). Die Würth-Hochenburger Gruppe setzt damit ihre Wachstumsstrategie und die kontinuierliche Vertriebsnetzerweiterung der letzten Jahre fort. Die beiden Baustoffniederlassungen werden mit einem erweiterten Sortiments- und Leistungsangebot fortgeführt und die dort beschäftigten Mitarbeiter werden übernommen. Durch die Übernahme der Standorte in St. Veit an der Glan und im grenznahen Scheifling in der Steiermark wird die Marktpräsenz von Würth-Hochenburger im Süden von Österreich weiter erhöht, nachdem bereits im Vorjahr eine neue Baustoffniederlassung in Spittal an der Drau eröffnet wurde.

Facts Würth-Hochenburger GmbH

Firmengründung: 1922 in Innsbruck

Geschäftsführung: Alfred Bernhard (CEO), Othmar Lutz (CFO)

Standorte: 28 Baustoffniederlassungen, 9 Baumärkte, 1 Produktionsbetrieb, 1 Zentrallager

in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten, Steiermark, Bayern und der Schweiz

MitarbeiterInnen: über 730 MitarbeiterInnen, davon 41 Lehrlinge

Anmerkung: Bitte unbedingt den Firmennamen Würth-Hochenburger oder die Abkürzung WH verwenden. Die Bezeichnung „Würth“ ist in Zusammenhang mit unserem Unternehmen nicht korrekt , denn dabei handelt es sich um ein anderes Unternehmen. DANKE.

Rückfragen & Kontakt:

MMMag.Fiona Zöhrer

Würth-Hochenburger GmbH

Ampfererstraße 60

A - 6020 Innsbruck

Tel: +43 (0) 512/2221-5187

Fax: +43 (0) 512/2221-5150

Mailto: fiona.zoehrer @ wuerth-hochenburger.at

Homepage: www.wuerth-hochenburger.at

Firmensitz: Innsbruck, FN 45397 k - LG Innsbruck