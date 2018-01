AVISO ASFINAG: Einladung zum Mediengespräch „Vignettenwechsel 2018: Digitale Jahresvignette bis zum 14. Jänner online kaufen“

Wien (OTS) - Am 31. Jänner endet die Gültigkeit der Klebevignette 2017 in Türkis endgültig – ab 1. Februar ist nur mehr die Klebevignette in Kirschrot bzw. die Digitale Jahresvignette gültig. Und wer ab 1. Februar 2018 auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen mit einer Digitalen Jahresvignette unterwegs sein will, muss diese bis spätestens 14. Jänner online kaufen. Die ASFINAG zieht bei einem Medientermin eine erste Zwischenbilanz zur Digitalen Vignette und gibt nützliche Tipps zum rechtzeitigen Kauf der Vignette.

Gabriele LUTTER, Geschäftsführerin ASFINAG Maut Service GmbH

Bernd DATLER, Geschäftsführer ASFINAG Maut Service GmbH

Wann: Donnerstag, 11. Jänner 2018, 10.00 Uhr

Wo: ASFINAG, Rotenturmstraße 5-9, 1010 Wien (2. Stock)

