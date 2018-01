BECOM-Gruppe: erfolgreiches Geschäftsjahr 2016/17

Umsatzmarke von 80 Millionen Euro überschritten/ AVL-Award für Quality Excellence erhalten/ Internationalisierung voran gebracht / 3 neue ToF-Kameras im Markt lanciert

Burgenland (OTS) - Das Geschäftsjahr 2016/17 beendet BECOM mit einem Rekordumsatz von 82,5 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 8 Millionen Euro oder 10,7%. Im Produktbereich wurden drei neue ToF(Time of Flight)-Kameras für Anwendungsgebiete in der Logistik, Zählung und Automotive lanciert. Im neuen Jahr plant BECOM die Erweiterung des akkreditierten EMV-Labors am Standort in Wien.

Jedes Jahr wird von der Grazer Firma AVL List der „AVL Supplier Award“ in verschiedenen Bereichen vergeben. Dieses Jahr wurde BECOM der „AVL Supplier Award 2017“ in der Kategorie „Quality Excellence“ übergeben. BECOM ist im E2MS Segment preferred Supplier von AVL und wurde aufgrund der außergewöhnlich hohen Qualität ausgezeichnet. Mit den mehr als 8.600 Mitarbeitern weltweit gelingt es AVL Jahr für Jahr neue Technologien/Systeme zu entwickeln und damit Weltmarktführer zu sein. „BECOM ist stolz darauf, Partner von AVL, einem der innovativsten Unternehmen Österreichs, zu sein“, betonen die Geschäftsführer Johann Bock und Franz Klein.

Ein wesentlicher Meilenstein in Richtung Internationalisierung gelang BECOM mit der Mehrheitsbeteiligung von 51% an der IVP Group Germany GmbH mit Hauptsitz in Buchenbach. Durch den Zusammenschluss werden die globale Reichweite und die Interaktion mit weltweit etablierten Partnern gestärkt. Im BECOM-Portfolio befinden sich nun auch Vertriebsstandorte in Deutschland und Amerika, sowie ein weiterer Produktionsstandort in Shenzhen (CN), neben den bereits bestehenden in Hochstraß (AT) und Tatabánya (HU).

