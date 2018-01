37-Jährige wegen Verdacht des Mordes festgenommen

Wien (OTS) - Eine 37-jährige Frau befand sich am 3. Jänner 2018 gemeinsam mit ihrem 8-Monate alten Sohn stationär in einem Zimmer eines Wiener Krankenhauses. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erstickte die 37-Jährige ihr Kind in den Morgenstunden, flüchtete und verübte einen Selbstmordversuch. Die offensichtlich psychisch erkrankte Frau wurde festgenommen. Sie befindet sich bereits in Untersuchungshaft und wurde in eine geschlossene psychiatrische Abteilung überstellt.

Die weitere Medienarbeit erfolgt über die Staatsanwaltschaft Wien, Mag. Nina Bussek.

